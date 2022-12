Meteo, 12 dicembre con forti gelate al Nord: valori sottozero

Clima pienamente invernale in tutta Italia per l’irruzione di un nucleo di aria gelida di origine artica, causa di un brusco calo delle temperature, con il freddo accentuato dal vento intenso soprattutto al Centro-sud. L’inizio di settimana sarà dunque molto freddo, con temperature massime anche inferiori alle medie climatiche di dicembre e con valori minimi al di sotto dello zero al Centro-nord: occorrerà prestare attenzione al rischio di forti gelate durante la notte e nel primo mattino nelle pianure del Nord e nelle vallate interne delle regioni centrali. Il tempo rimarrà in generale perturbato anche durante la nuova settimana: un primo impulso da Ovest riguarderà il Sud e la Sicilia già in questo lunedì; a seguire una serie di perturbazioni determineranno nuove fase piovose, con la neve che al Nord potrà cadere anche a quote molto basse.

Le previsioni meteo per lunedì 12 dicembre

Lunedì cieli sereni su gran parte del Nord, ma con il fastidio di nebbie anche fitte al mattino sulla Pianura Padana, localmente persistenti nel corso della giornata tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nuvolosità irregolare e variabile sul resto d’Italia: piogge sparse, per lo più deboli su Calabria e Sicilia. In serata peggiora in Sardegna con rovesci e temporali.

Temperature minime in sensibile calo, rischio di forti gelate (al Nord valori minimi anche a -4/-7°C); massime in ulteriore diminuzione al Nord, Toscana e regioni adriatiche. Clima molto freddo, con valori al di sotto delle medie climatiche. Venti di Maestrale sul Tirreno centro-meridionale e in Adriatico, Libeccio sullo Ionio. Mari generalmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 dicembre

Martedì cielo nuvoloso, con schiarite nell’estremo Nordest, tra Friuli e Trentino Alto-Adige. Rischio di precipitazioni sparse altrove, su regioni centrali e Isole, in mattinata anche al Nord. Sulle regioni settentrionali quota neve molto bassa, fino in pianura in Emilia, sull’Appennino toscano fino a 500 metri, mentre sui rilievi appenninici di Abruzzo Molise e Campania intorno a 1000-1500 metri. Tra pomeriggio e sera fenomeni in graduale attenuazione. Temperature minime sotto lo zero al Nord e nelle valli delle regioni centrali, con probabili forti gelate; massime in rialzo al Centro-Sud; valori al di sotto della norma sulle regioni settentrionali, con valori poco sopra lo zero in val padana. Venti tesi sul Ligure e sui mari di ponente, che risulteranno localmente agitati.