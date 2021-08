Meteo 1 agosto: forti temporali al Nord, caldo africano al Sud

Oggi le condizioni meteo divideranno in due l'Italia. Un’intensa perturbazione atlantica ha infatti investito il Nord alla fine della giornata di ieri, e oggi - domenica 1 agosto - insisterà sulle nostre regioni settentrionali con temporali diffusi e localmente intensi. Un po’ di instabilità coinvolgerà anche parte del Centro Italia, mentre al Sud, dove prosegue il dominio dell’anticiclone nord-africano, il tempo rimarrà decisamente soleggiato e stabile.

Le fresche correnti atlantiche causeranno anche un sensibile calo delle temperature in gran parte del Nord e nelle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud le temperature saliranno ulteriormente, rendendo il caldo davvero intenso, con punte che supereranno la soglia dei 40 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 1 agosto

Oggi prevarranno le nuvole al Nord, con rovesci e temporali che nel corso della giornata colpiranno praticamente tutte le regioni, risultando in alcuni casi anche di forte intensità. Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali e Sardegna, con isolati rovesci e temporali su Toscana e Umbria.

Tempo stabile e soleggiato al Sud, dove non si placa l’ondata di caldo: al contrario, le temperature aumenteranno ulteriormente e potranno superare i 40 gradi soprattutto in Puglia e in Sicilia. Il transito della perturbazione sarà invece accompagnato da un calo termico al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 2 agosto

Migliora al Nord, ma isolati rovesci o temporali potranno ancora coinvolgere Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Occidentale. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nel resto d’Italia: il caldo più estremo concederà una parziale pausa al Sud, dove le temperature rimarranno comunque molto elevate.