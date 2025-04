Marte, per renderlo abitabile serve un bombardamento di asteroidi? Lo studio

Nel corso dei decenni sono state tantissime le teorie su come gli esseri umani potrebbero rendere abitabile il Pianeta Marte. Alcuni scienziati hanno proposto l'uso di piante come il muschio del deserto antartico o persino i licheni, ma recentemente uno studioso polacco si è fatto portavoce di un metodo ancora più innovativo. Scopriamo di cosa si tratta.

Come rendere abitabile il pianeta Marte? L'idea del Dr. Leszek Czechowski

Uno scienziato polacco, il Dr. Leszek Czechowski, ricercatore presso l'Accademia Polacca delle Scienze, ha bocciato l'idea di piantare muschio del deserto antartico o licheni sul pianeta Marte per renderlo abitabile. Il motivo? I coloni di Marte in futuro non sopravviveranno piantando colture sul Pianeta per via della natura del suolo ricco di perclorati, dannosi per l'uomo. Non solo la bassa pressione atmosferica sul pianeta farebbe bollire l'acqua all'interno del corpo umano qualora non si indossasse una tuta spaziale pressurizzata.

Nello studio dal titolo "Problemi energetici della terraformazione di Marte", il Dr. Czechowski ha ipotizzato una soluzione più pratica: far schiantare degli asteroidi su Marte. Lo scienziato, infatti, ha spiegato che gli asteroidi ghiacciati nella Fascia di Kuiper o nell'ipotetica Nube di Oort esterna potrebbero offrire un mezzo per creare un'atmosfera su Marte. Ricordiamo l'atmosfera del pianeta è sottile e composta principalmente da anidride carbonica, che non supporta la vita. Colpendo il pianeta con questi asteroidi ghiacciati, si potrebbero rilasciare gas che contribuirebbero a creare un'atmosfera respirabile.

This is Mars!



140 million miles away from us! pic.twitter.com/csjY7Fs7yk — Curiosity (@MAstronomers) April 20, 2025

Lo studio del Dott. Czechowski per portare la vita su Marte

Non solo, secondo il Dott. Czechowski la Nube di Oort, che si trova in profondità oltre Nettuno, contenga miliardi di asteroidi ghiacciati che possono essere utilizzati a questo scopo. Attenzione: trasportare un asteroide dalla Nube di Oort a Marte costerebbe 15.000 anni con la tecnologia attuale. Lo studio del Dott. Czechowski è a lungo termine, ma si presenta come una strada da intraprendere per rendere Marte un pianeta più adatto all'uomo in un futuro lontano.

L'idea di far schiantare degli asteroidi su Marte sembra una soluzione per il Dott. Czechowski in modo da aumentare la pressione atmosferica di Marte fino a un punto in cui sia tollerabile per gli esseri umani, o almeno fino a un punto in cui non muoiano immediatamente se esposti a essa. Si tratta di uno studio, ma non si esclude ci possono essere altri metodi per terraformare Marte che coinvolgono la bioingegneria, ma richiederebbero comunque una quantità assurda di energia.