Marmolada, neve in agosto sulle Dolomiti: le immagini dal rifugio Capanna Punta Penia

Foto di repertorio

E' arrivata la neve in agosto sulle Dolomiti. Imbiancata la Marmolada, il gruppo montuoso delle Alpi Orientali dove si sono registrati -6° con il rifugio di Punta Penia completamente ricoperto di neve.

Neve sulla Marmolada, le immagini da Punta Penia

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia ha segnato anche la prima neve sulle Dolomiti. Nevica in Agosto sulla Marmolada, il gruppo montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno. La punta più alta è quella di Punta Penia, a 3.343 metri d'altezza, dove il paesaggio è diventato invernale con la neve posata su tutto il rifugio di Punta Penia. I video e le immagini condivise da Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia, hanno fatto il giro del web diventando virali sui social.

E' suggestivo vedere la prima neve in agosto sulle Dolomiti: un paesaggio imbiancato che fa pensare al freddo e al Natale. Si tratta di una nevicata importante, una di quelle che non si vedeva da tempo durante la stagione estiva. La neve è caduta anche sulla cima del Monte Civetta, gruppo montuoso appartenente alle Dolomiti di Zoldo, situato in provincia di Belluno, dichiarato Patrimonio dell'Umanità nel 2009.

Marmolada sotto la neve, -6° e paesaggio imbiancato: il video

Il passaggio delle perturbazioni atlantiche ha riportato il maltempo da Nord a Sud. Sulle Dolomiti, invece, è arrivato il primo freddo e la prima neve con la colonnina di mercurio che è scesa sotto lo zero toccando -6°. Flavio Tolin, di marmoladameteo, ha raccontato: "dopo giornate passate sotto la nebbia e nubi basse, a Punta Penia è tornata la neve, anche abbondante tra la notte di venerdì 4 agosto e la mattinata odierna, con le temperature che ieri hanno avuto un primo calo e non sono andate oltre i 4 gradi. Poi dal pomeriggio, i temporali a quota 3343 metri hanno portato subito neve, grazie al rovesciamento dall'alto di aria fredda in seno ai cumulonembi ed al flusso freddo nord occidentale".

#Nature 📹

Impresionante nevada 🌨️ en pleno verano en los #Dolomitas, Italia.



Estas espectaculares imágenes fueron grabadas hace unas horas desde Punta Penia, en la #Marmolada, registrándose además fuertes vientos. pic.twitter.com/iJSzS22IMp — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) August 6, 2023

La forte perturbazione, accompagnata da una massa d'aria fredda, ha fatto crollare bruscamente le temperature di anche -10° ovunque. Anche in città si registrano valori compresi tra i 15-17° lontanissimi da quelli delle scorse settimana.