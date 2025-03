Mare, l'aumento del livello è più grave del previsto: a rischio ecosistemi, regioni insulari e attività economiche

Lo scorso anno, l'aumento del livello del mare del nostro pianeta ha superato le previsioni presentate in un primo report dalla Nasa. Questo insolito aumento è dovuto a un inatteso riscaldamento degli oceani. L'agenzia spaziale degli Stati Uniti accende un faro sulle problematiche che questo fenomeno potrebbe comportare. In modo particolare, l'attenzione dell'agenzia spaziale si concentra sui rischi per la sicurezza di vari ecosistemi, regioni insulari e attività commerciali ed economiche mondiali.

Mare, l'aumento del livello è più grave del previsto

La Nasa, aveva già in precedenza preventivato un aumento annuale dei livelli dei mari di circa 0,43 centimetri per l'anno 2024. Dai dati forniti in un ultimo report, si evince che il livello è aumentato di 0,59 cm, quindi ben 0,16 cm in più rispetto alle previsioni fatte in precedenza.

Josh Willis, ricercatore del Jet propulsion laboratory della Nasa, che si occupa soprattutto del livello dei mari, sostiene che "Ogni anno cambia un po', ma la cosa chiara è che il livello degli oceani continua ad aumentare e che il tasso di questo aumento sta accelerando”.

La causa dell'innalzamento dei livelli dei mari

L'innalzamento del livello delle acque dei nostri oceani, come spiega il report fornito dall'agenzia spaziale statunitense, è dovuto soprattutto all'aumento delle temperature globali. Come del resto è noto, il 2024 è stato l'anno più caldo che si sia mai registrato sul nostro pianeta. Ovviamente, sotto accusa è l'attività umana, che continua ad essere il primo fattore a causare l'aumento delle temperature globali.

Nei dati forniti dalla Nasa viene riportato che l'aumento dei livelli dei mari è dovuto in modo particolare allo scioglimento dei ghiacciai, causato appunto dalle alte temperature. "Il 2024 è stato anno più caldo mai registrato e gli oceani della Terra stanno seguendo a ruota, raggiungendo i livelli più alti in tre decenni", commenta Nadya Vinogradova Shiffer, ricercatrice a capo di diversi progetti della Nasa.

Per Celeste Saulo, segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, "a causa dell'innalzamento del livello del mare, l'oceano sta passando dall'essere un amico di sempre a una minaccia crescente".

I rischi dell'aumento dei mari

L'innalzamento del livello dei mari del nostro pianeta è stato definito dagli esperti irreversibile e "si verificherà indipendentemente dal fatto che le emissioni di gas serra cambino nei prossimi anni". Secondo il rapporto commissionato dal G7, questo fenomeno rappresenta indubbiamente "una minaccia per la vitalità economica e fisica delle aree a bassa quota, in quanto la Terra e le risorse costiere verranno gradualmente perse. Questo può portare a disordini sociali, sfollamenti e migrazioni, nonché a disaccordi sui confini marittimi e sulle risorse oceaniche".