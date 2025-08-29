FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo Veneto e Liguria: alberi caduti e allagamenti. Disagi anche alla Mostra del Cinema - Immagini

Forte ondata di maltempo in Veneto e Liguria. Moltissimi gli alberi caduti. Segnalati allagamenti in diverse aree che hanno reso difficile la circolazione creando non pochi disagi.
Clima29 Agosto 2025 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it
La violenta ondata di maltempo di ieri, giovedì 28 agosto 2025, si è abbattuta su diverse regioni del Nord Italia tra cui anche il Veneto e la Liguria. Pioggia e raffiche di vento che non hanno risparmiato danni, allagamenti e disagi alla circolazione.

Maltempo Veneto e Liguria: la situazione

A causa delle piogge, con tanto di grandine, e del vento forte di ieri, in Veneto si sono verificati allagamenti e smottamenti in diverse aree della regione. Il maltempo ha interessato soprattutto le province di Treviso, Padova e Venezia con oltre 110 interventi da parte dei Vigili del fuoco. Il maltempo non ha risparmiato neanche la Mostra del Cinema di Venezia in corso in questi giorni in laguna. L'acquazzone ha colto di sorpresa e bagnato diverse star sul red carpet al Lido.  

Veneto nella morsa del maltempo

Nelle province di Vicenza e Padova si sono verificate piogge molto intense che hanno causato diversi allagamenti. A Verona tantissimi disagi alla circolazione. Voli dirottati in altri scali all’aeroporto Catullo. Allagamenti anche in Valpolicella con garage e cantine completamente allagati. Diversi gli alberi pericolanti messi in sicurezza dai Vigili del fuoco. Strade allagate, caduta di alberi e frane in provincia di Vicenza. A causa di una frana sono state evacuate tre abitazioni a Monteviale.

Situazione maltempo in Liguria

Situazione quasi analoga in Liguria, dove un'ondata di maltempo ha colpito ieri sera La Spezia, con alberi caduti a causa del vento. Tra i danni si contano molti tetti scoperchiati. Sono circa 100 gli interventi dei Vigili del fuoco. Molti gli stabilimenti balneari allagati ad Albenga a causa delle mareggiate.

