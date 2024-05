Maltempo Veneto: Conegliano tra grandine e allagamenti

Il Nord Italia ancora flagellato dal maltempo. Ancora una volta il Veneto è stato travolto da una fortissima ondata di maltempo con piogge torrenziali e grandinate che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse città. I territori di Conegliano, Vittorio Veneto e San Vendemiano sono tra i più colpiti.

Conegliano e Vittorio Veneto flagellata dal maltempo: i video

La forte ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando le regioni del Nord Italia non ha risparmiato il Veneto. Nelle ultime ore, infatti, una fortissima grandinata si è abbattuta sui territori di Conegliano, Vittorio Veneto e San Vendemiano letteralmente flagellati da piogge torrenziali e temporali. Improvvisamente lo scenario è diventato del tutto surreale con le strade imbiancate dai chicchi di grandine come se fossimo in pieno inverno.

Strade allagate ed imbiancate nei centri storici e in particolare a Conegliano Veneto nella zona industriale di Zoppè dove si sono registrati diversi allagamenti. Allagamenti anche nel sottopassaggio ferroviario di via XV Reggimento; la situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per salvaguardare i cittadini e la circolazione.

Vai a piedi dal medico, tanto non piove #Conegliano



Io che esco dalla visita e trovo sta cosa: pic.twitter.com/Vl2TBhOqE3 — PIETRO🇪🇺🇮🇹♐ (@Pietro_ansia) May 22, 2024

Tantissime le richieste di aiuto arrivate ai Vigili del Fuoco; dati alla mano sono almeno 60 gli interventi richiesti per la caduta di rami e alberi in strada, allagamenti e disagi di vario tipo. Ad essere colpita non solo la zona di Conegliano e Vittorio Veneto, ma diversi allagamenti si sono registrati anche nelle zone di Valdobbiadene e Cison di Valmarino.

Veneto, prosegue lo stato di allerta meteo

L'allerta è ancora molto alta in tutto il Veneto. Nelle prossime ore, infatti, è previsto il passaggio di una serie di perturbazioni responsabili di nuovi fenomeni temporaleschi e piogge che potrebbero generare delle criticità. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha diramato lo stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse zone della Regione per rischio idraulico. Da Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Non solo, sempre nella regione Veneto è stata emessa l'allerta gialla per rischio piogge e temporali nelle zone di: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Infine da non sottovalutare l'allerta per rischio idrogeologico per: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.