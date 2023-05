Maltempo Valle d’Aosta, non c'è solo la pioggia: caduta la neve a Plateau Rosa - Foto

Dopo i temporali e le forti piogge dei giorni scorsi, che hanno provocato danni e disagi anche in diverse regioni come Piemonte e Toscana oltre alla tragedia dell'Emilia Romagna, nelle scorse ore anche in Valle d’Aosta è tornata la pioggia. Ma a regalare un vero e proprio spettacolo è la neve che ha imbiancato le vette.

Maltempo in Valle d’Aosta: caduta la neve a Plateau Rosa

In Valle d’Aosta è tornata la pioggia nelle scorse ore, con 20-25mm diffusi e punte di 40-50mm tra Val di Gressoney e Champorcher. Sulle montagne si è invece verificato un vero e proprio spettacolo per gli occhi, dove è caduta la neve dai 2.300-2.400 metri di quota.

Le foto della neve caduta a Plateau Rosa, a ben 3.500 metri di quota, dove si è accumulata molta neve fresca, e che sono state scattate dagli abitanti del posto e successivamente pubblicate sui social, hanno fatto il giro del web.

La neve in Valle d'Aosta: un'ottima notizia per i ghiacciai

Dopo tutta la pioggia che ha caratterizzato un po' tutto il mese di maggio, che è servita a scacciare la siccità anche nelle zone del Nord più colpite, questa neve in quota rappresenta una buona notizia per i ghiacciai che rischiano di scomparire, soprattutto in vista dell'avvicinarsi de mesi più caldi con l'arrivo dell'estate.