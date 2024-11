Maltempo Usa: tempeste di neve e strade ghiacciate, ecco dove

Sono diversi gli stati americani interessati da una violenta tempesta di neve. Il National Weather Service (Nws) ha diramato nelle scorse ore avvisi di tempesta invernale in Alaska, ma anche in Colorado e New Mexico. La situazione.

Neve e ghiaccio in America: forti nevicate

Una tempesta di neve ha colpito numerosi stati degli Stati Uniti d'America facendo registrare danni e disagi importanti. A cominciare dall'Alaska, lo stato più grande e meno popoloso degli Stati Uniti, dove sono previsti fino a 20 pollici di neve. Il National Weather Service (Nws) ha emesso due avvisi di allerte meteo per l'Alaska: uno per le altitudini più elevate della Seward Highway, tra cui Turnagain Pass e Summit Lake, e un altro per la Klondike Highway. "L'aria più calda potrebbe mescolarsi e trasformare le precipitazioni in un mix di pioggia e neve o pioggia entro martedì pomeriggio", ha comunicato l'Nwa precisando che tale situazione potrebbe creare pericoli lungo la Seward Highway.

Non solo, il National Weather Service ha diramato anche l'allarme per neve: "Sono previste forti nevicate. Accumuli di neve totali da 12 a 20 pollici. Raffiche di vento fino a 55 mph. Nevicate da uno a tre pollici all'ora nel passo Turnagain tra le 6 del mattino e mezzogiorno". In particolare lungo l'autostrada Klondike Highway si prevede che la neve inizierà più leggera e soffice prima di diventare più umida e pesante da martedì sera a mercoledì. Le forti tempeste di neve potrebbero creare problemi e disagi anche alla circolazione su strada e non si escludono anche blackout. L'allarme è stato comunicato anche nelle città di Skegway e White Pass dove la tempesta di neve ha fatto registrare nevicate da record.

Nevica anche in New Mexico e Colorado

La tempesta di neve che ha colpito gli Usa sta interessando anche i cittadini del New Mexico e del Colorado dove circa 20.000 persone sono senza elettricità. Il clima è gelido con diversi centimetri di neve anche a quote più basse e strade diventate impraticabili per il ghiaccio. Il servizio meteorologico di Albuquerque ha parlato di strade ricoperte di neve e ghiaccio con tantissime auto rimaste bloccate sulle autostrade 56, 412 e 87 e invita alla prudenza e sconsiglia vivamente a tutti di mettersi in viaggio.

I meteorologi hanno previsto che potrebbero esserci quantità storiche di neve nelle montagne Sangre de Cristo, Jemez e Sandia-Manzano nel New Mexico. Intanto nuovi avvisi di bufere di neve e di condizioni meteorologiche invernali sono state diramate in gran parte del New Mexico e del Colorado fino a venerdì sera da parte del National Weather Service (Nws).