Maltempo Usa: gelo record, esplodono anche le tubature

Una ondata di gelo sta attraversando gli Usa centrali e orientali, creando non pochi problemi a circa 95 milioni di persone. Le temperature da record hanno costretto gli enti locali a chiudere le scuole. Il gelo inoltre sta causando la rottura di tubature. Al momento si contatto 17 vittime a causa del maltempo. Le previsioni meteo indicano che tra giovedì e venerdì le temperature potrebbero toccare minimi storici.

Maltempo Usa: temperature record per il gelo

Tra le aree più colpite dall'ondata di maltempo e gelo che sta attraversando gli Stati Uniti d'America, c’è il Midwest. Il settore dei trasporti, come spesso accade, è quello più colpito. Tantissime le scuole chiuse in diversi stati tra cui Oklahoma, Iowa, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Kansas e Missouri. A Kansas City sono state allestite delle tende all’interno di un edificio per i senzatetto. In Oklahoma bloccate diverse strade a causa di veicoli intrappolati a causa della neve.

Anche a New York sono previsti oltre 30 cm di neve, mentre il Kentucky si prepara a una tempesta che potrebbe portare oltre 15 cm di neve. Emergenza neve anche in Virginia, Carolina del Nord e Tennessee. In West Virginia migliaia di persone sono senza elettricità. Le basse temperature hanno causato la rottura di una conduttura dell’acqua a Detroit, inondando case e strade, e costringendo all'evacuazione di 90 persone.