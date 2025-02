Maltempo Usa: imbiancata anche New York

Due tempeste hanno colpito gli Stati Uniti portando piogge e maltempo, ma anche nevicate che hanno interessato tutto il Kansas, ma anche la città di New York, lo stato della Virginia, Washington, D.C., Maryland e Delaware.

Neve in America: temperature fino a 10-40 gradi sotto la media

Gli Stati Uniti d'America stanno facendo i conti con una serie di sistemi perturbati che hanno portato maltempo e neve. Nevicate intense in Kansas, nel Midwest, dove si sono registrati anche 5-12 cm di neve. Non solo, il sistema di tempesta si è sposato anche verso Est interessando le regioni degli Appalachi e del Medio Atlantico, ma anche le zone di Nord-est. Virginia, Washington, D.C., Maryland e Delaware con accumuli di neve importanti fino a 7-16 cm.

Areas throughout New York have been blanketed in snow overnight. Crews in Long Island work around the clock on Saturday to maintain safer road conditions! #newyork #longisland #winter #snow #foxweather pic.twitter.com/HL08fsDr31 — FOX Weather (@foxweather) February 10, 2025

Le previsioni meteo del National Weather delineano l'arrivo di un nuovo sistema perturbato anche da mercoledì con una nuova ondata di piogge e neve diffuse sulle pianure e sul Midwest prima di spostarsi nel Nord-Est mercoledì sera e giovedì. Anche il Montana e le Dakotas saranno interessate dall'ondata di maltempo con un brusco crollo delle temperature che rimarranno sotto lo zero accompagnate da venti gelidi.

In alcuni città, tra cui Seattle, Billings, Montana e Portland, Oregon, si prevedono temperature minime da record. L'ufficio di Bismarck, North Dakota, del National Weather Service su X ha comunicato: "L'aria artica manterrà le temperature molto fredde per tutta questa settimana e temperature al di sotto della norma sono favorite per continuare fino alla terza settimana di febbraio".

Neve a New York: imbiancato anche il Central Park

La neve ha imbiancato anche la città di New York regalando scenari da favola a milioni di cittadini, ma anche turisti. Il Central Park di New York City è stato ricoperto da una bianca coltre di neve di circa 8 cm che ha attirato i visitatori che hanno improvvisato giri su slittino e lotta con le palle di neve. La neve non ha impedito alle persone di passeggiare per Manhattan, mentre la neve ricopriva anche Times Square.

A Ballston Spa, New York, invece, si sono registrati 36 cm neve, un vero e proprio record, mentre la contea di Rockland, New York, una intera carreggiata è stata ricoperta dalla neve rendendo impossibile la circolazione su strada. Anche a Freedom, New Hampshire, i residenti si sono svegliati con una soffice coltre di polvere fresca, mentre sono stati cancellati 416 i voli in arrivo e in partenza dagli Stati Uniti secondo il tracker di viaggio FlightAware.com.