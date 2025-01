Maltempo in Umbria, disagi a Città di Castello e Perugia: le ultime news

Prosegue in Italia una forte ondata di freddo e maltempo con un clima tipicamente invernale che ha visto crollare le temperature di anche -10° nel giro di pochi giorni. Anche l'Umbria da giorni è nella morsa del freddo e delle piogge. La situazione e le ultime news.

Umbria, neve e forti raffiche di vento da Perugia a Città di Castello

L'inverno si sta facendo sentire in tutta la regione Umbria con freddo intenso, piogge e fortissime raffiche di vento. Il passaggio di una serie di perturbazioni, tra cui una accompagnata da una massa d'aria gelida, si è fatto sentire anche in Umbria e in diverse città dove il clima è diventato di stampo invernale.

Da Perugia a Terni, comprese le aree appenniniche, le condizioni meteo sono all'insegna del maltempo con fenomeni temporaleschi intensi, ma anche nevicate che hanno regalato a tantissimi cittadini scenari fiabeschi, ma anche disagi alla circolazione.

Nelle ultime ore si sono registrate fortissime raffiche di vento che hanno fatto registrare una serie di danni come caduta di alberi con conseguenti disagi e rallentamenti alla circolazione. In particolare nella città di Perugia un grosso albero ha completamente bloccato la via Montegrillo-San Marco, mentre a Città di Castello sono stati necessari diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco per liberare le strade. Fortunatamente non si registrano feriti.

Umbria, neve fino a 200-400 metri e temperature sotto lo 0°

Tra le zone dell'Umbria colpite dalla forte ondata di freddo e maltempo c'è anche la città di Orvieto dove i forti venti hanno perfino superato i limiti di sicurezza per praticare escursioni e attività all’aperto. Una condizione climatica non semplice per la regione Umbria che si è ritrovata a fare i conti con un meteo freddo e gelido con annesse complicazioni che hanno messo a dura prova le amministrazioni locali, ma anche i cittadini.

Oltre al freddo gelido, è tornata anche la neve con fiocchi caduti fino a 200-400 metri. Tra le zone più colpite dalla neve ci sono le zone appenniniche, ma anche cittadine come Norcia, Gubbio e Foligno si sono risvegliate imbiancate regalando un panorama davvero suggestivo.

La neve è caduta anche in pianura e zone di collina tra cui il Trasimeno e le aree della Valle Umbra complice anche un brusco calo delle temperature che ha visto la colonnina di mercurio registrare temperature tra i 5-7° con le minime intorno allo 0° e nelle zone di montagna al di sotto. Stando alle tendenze meteo, questo clima di stampo invernale gelido perdurerà in tutta la regione Umbria almeno fino alla giornata di mercoledì quando è previsto un leggero miglioramento del clima.