Maltempo tra Emilia Romagna, Marche e Toscana: grandine e allagamenti. Le immagini

L'ondata di maltempo tra Emilia Romagna, Marche e Toscana ha portato alla popolazione numerosi disagi a causa delle grossi chicchi di grandine caduti in varie zone delle tre regioni e degli allagamenti. Tra le più colpite rimane sempre l'Emilia Romagna che continua a fare i conti con una ondata di maltempo capace di far straripare numerosi fiumi e fiumiciattoli, ma anche di innescare frane e smottamenti. Ecco la situazione nelle ultime ore.

Maltempo in Emilia Romagna: le ultime notizie

Il maltempo continua a interessare l'Emilia Romagna. Le situazioni più critiche si registrano nelle zone già duramente colpite nei giorni scorsi. A Bologna, ad esempio, a causa delle ultime ingenti piogge il torrente Ravone è esondato nel tratto sotto il condominio di Via Saffi, allagando la strada. In città si dovuti correre nuovamente ai ripari con deviazioni al trasporto pubblico e attivazione delle forze straordinarie per la pulizia della strada. Allagamenti si sono registrati anche in altre strade della città, in particolare in Via Saragozza.

#Bologna #maltempo

Via Saffi nonostante gli interventi della settimana scorsa, oggi dopo un forte temporale si presenta così. pic.twitter.com/54zztrG22q — Pablita 🍀#CloversForAssange🍀 (@saluti37) May 12, 2023

A causa delle ultime forti piogge in regione si sono registrati i registrano picchi di 50mm sulle colline romagnole. Oltre a questi dati spiccano i:

47 mm di San Savino

39 mm di Trebbio e Longara

29 mm di Bologna

22 mm a San Giovanni in Marignano

13 mm a Cesena

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Forlimpopoli e Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena oltre a una parte della zona industriale di Forlì. Il temporale ha causato rallentamenti nel tratto dell’autostrada A14 tra il casello di Forlì e quello di Cesena Nord e ingenti danni alle colture. Qualche ora dopo la grandine ha causato danni anche tra Valsamoggia e Castel Maggiore, ricoprendo di bianco le coltivazioni già messe a dura prova dalle violente piogge dei giorni scorsi. Secondo i dati di Coldiretti i disagi maggiori si registrano sui frutteti, ma anche per le colture di bietole, girasole, orzo e grano.

Marche: la situazione a Pesaro

Nubifragio anche nelle Marche. La città di Pesaro è stata messa a dura prova anche a causa di una violenta grandinata che ha provocato allagamenti. Numerose sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare smottamenti franosi e allagamenti in garage, scantinati e qualche sottopassaggio. Ad essere imbiancate sono state infine anche le spiagge di Pesaro e provincia. Le immagini circolate sui social hanno così offerto uno spettacolo davvero suggestivo.

Altre gradinate sono state segnalate a Fano in provincia di Pesaro Urbino e Ancona.

Grandine a Firenze: le immagini

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Firenze. La grandine che ha successivamente imbiancato la città è diventata la protagonista di molte foto e video che sono diventati virali sui social. Nel capoluogo toscano si sono registrati diversi allagamenti e numerosi disagi.

Successivamente un grosso vortice si è visto vicino a Grosseto e fortunatamente pare essere rimasto in mare.