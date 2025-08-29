Maltempo Toscana: piogge intense, vento forte e disagi nel litorale versiliese e in molte province interne - Video

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Toscana nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 agosto 2025. Moltissimi i danni causati dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia venuta giù in maniera violenta.

Un numero massiccio di danni si è avuto soprattutto sul lungomare della Versilia. Il maltempo non ha però nemmeno risparmiato diverse zone interne della regione. La Protezione Civile è stata impegnata in molteplici operazioni di soccorso, con interventi anche a Massa e Pistoia.

Maltempo in Toscana con pioggia, vento e disagi

Le raffiche di vento che hanno caratterizzato una tromba d’aria che si è abbattuta sulla Versilia, con epicentro precisamente a Tonfano nella giornata di ieri, hanno raggiunto i 100 km/h. Tra i danni più significativi causati dal maltempo si contano quelli che hanno subito i diversi stabilimenti balneari del lungomare, con i tetti scoperchiati e le cabine distrutte.

Anche la pioggia ha avuto la sua parte causando una serie di allagamenti. Il maltempo si è esteso poi anche in diverse zone interne della Toscana, con piogge incessanti e vento intenso.

Gli interventi della Protezione civile

Gli uomini della Protezione civile della Toscana sono intervenuti eseguendo numerosi interventi, soprattutto nel comune di Massa, dove si sono verificati diversi allagamenti. A Pistoia sono stati chiusi i parchi pubblici e gli impianti sportivi che costeggiano il fiume Ombrone Pistoiese, per il possibile rischio di esondazione.

Anche le aree più interne come quelle di Prato, Firenze, Arezzo e Siena sono state interessate dalla forte ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sulla Toscana. Tanti gli allagamenti nelle strade cittadine che hanno creato non pochi disagi alla viabilità.