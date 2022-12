Maltempo Toscana, allarme fiumi: allagamenti in provincia di Pistoia e timori per l’Arno a Firenze

L'ondata di maltempo in Toscana ha causato allagamenti nel pistoiese. A tracimare è stato, in più punti, il fiume Brana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. C'è grossa attenzione anche per l'Arno a Firenze che ha superato il primo livello di guardia

