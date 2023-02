Maltempo in Sicilia: neve, frane e alluvioni flagellano l’isola. VIDEO

La terribile ondata di maltempo che si è abbattuta sul Sud Italia ha messo in ginocchio la Sicilia: la parte sud-orientale dell’isola è quella più colpita. Le situazioni più critiche si sono registrate a Ragusa e Siracusa, ma disagi si sono registrati anche a Catania. Mentre nelle zone più alte si sono verificate abbondanti nevicate, in particolare intorno all’Etna dove ne sono caduti 2 metri. A causa della piena del torrente Fiumara, sulla strada che collega Modica a Scicli, nella notte sono state fatte evacuare dalla Protezione civile. Inghiottito dalle onde il lungomare di Donnalucata.

Maltempo in Sicilia: situazione critica

La situazione è critica lungo il canale San Liberale che conduce al centro storico di Modica, dove sono stati chiusi gli esercizi commerciali e le scuole. A Siracusa, invece, circa trenta persone sono state evacuate dalle loro case mentre ci sono famiglie isolate nella zona di San Domenico ed anche in contrada Mottava. Sono stati necessari i mezzi anfibi per salvare una donna rimasta incastrata dentro la propria auto. Chiuse per allagamento alcune arterie periferiche e parzialmente crollata la scalinata che consente l'accesso alla spiaggia dell'Arenella.

Maltempo in Sicilia: isolate le Eolie

A causa del maltempo le Eolie sono isolate da due giorni e, soprattutto a Lipari si contano i danni. Problematica anche la situazione a Palermo, dove il forte vento ha provocato la caduta di un Ficus secolare: un albero di enorme dimensioni che ha invaso la sede stradale bloccando del tutto il traffico. Si è poi registrato uno smottamento nel cimitero di Mineo, in provincia di Catania.