Maltempo Sicilia, alluvione a Piazza Armerina: strade inondate d'acqua | FOTO e VIDEO

La Sicilia è nella morsa dal maltempo. Piogge e rovesci in tutta la regione che nelle ultime ore è stata letteralmente travolta da un nubifragio che ha interessato diverse zone. A Piazza Armerina le strade si sono completamente ricoperte d'acqua.

Piogge e rovesci in Sicilia: Piazza Armerina sommersa dall'acqua

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta colpendo l'Italia. Nonostante siamo in primavera e con l'estate oramai alle porte, il clima si presenta instabile e variabile con la pioggia indiscussa protagonista soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole. Proprio la Sicilia nelle ultime ore è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo con rovesci torrenziali che hanno allagato diverse zone. Tra queste Piazza Armerina, comune italiano di 20644 abitanti del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia, dove sono caduti 85 mm di pioggia.

La Sicilia, infatti, sta facendo i conti con il passaggio di un ciclone mediterraneo arrivato sull'isola da lunedì scorso. I suoi effetti si stanno facendo sentire su tutta l'isola visto che da diversi giorni è interessata dall'allerta meteo per piogge e temporali. Piazza Armerina, in provincia di Enna, è stata travolta da un'alluvione con l'acqua che ha allagato completamente le strade. Ben 85 mm di pioggia sono caduti e durante il nubifragio si è registrata una temperature di 11 gradi.

Maltempo in tutta la Sicilia: temporali a Palermo e Trapani

Non solo Enna e provincia colpite dal maltempo. Il passaggio del ciclone mediterraneo, infatti, si sta facendo sentire in tutta la Sicilia, travolta da fortissimi temporali che stanno creando danni e disagi.

Anche nella zona della Sicilia nord-orientale si registrano rovesci e piogge. Danni e interventi richiesti anche a Palermo e Trapani, travolte dalla pioggia. Intanto il maltempo nelle prossime ore, complice il movimento del violento ciclone, proseguirà il suo corso anche verso altre regioni, tra cui Emilia Romagna e Marche.