Maltempo Sicilia: voragine in piazza del Tricolore, crollo sul lungomare - Video

Una enorme voragine si è aperta sul lungomare di Catania precisamente in piazza del Tricolore. Molto probabilmente la causa del cedimento strutturale, non ancora accertata in via ufficiale e definitiva, sarebbero state le intense piogge verificatesi nella giornata di venerdì scorso.

Maltempo Sicilia: crolla asfalto sul lungomare a Catania

Piogge, che unite al lavoro fatto dalle mareggiate verificatesi nello stesso giorno, avrebbero provocato un indebolimento dell'area causando successivamente il crollo dell'asfalto. La zona in questione è quella di fronte all'ex “Cafè de Paris”, dove in alcuni punti, erano presenti delle crepe sull’asfalto che facevano intravedere il mare e gli scogli sottostanti.

Le testimonianze e le segnalazioni

Stando ad alcune testimonianze di abitanti del posto, le piogge dei giorni scorsi hanno contribuito a creare diverse pozzanghere in piazza del Tricolore. Il peso dell’acqua potrebbe aver favorito il cedimento dell'asfalto. In molti avrebbero già segnalato agli enti competenti della presenza di crepe e del possibile rischio di cedimento. L’amministrazione comunale avrebbe chiuso il passaggio alle auto con delle transenne.

Piazza del Tricolore: danni al porticciolo

La celebre Piazza del Tricolore si trova a pochi metri dal borgo marinaro di San Giovanni li Cuti. Proprio nella giornata di venerdì scorso diverse mareggiate hanno danneggiato il molo del piccolo porticciolo, caratteristica principale del borgo di pescatori.

Le onde del mare, con la loro forza dovuta soprattutto dal maltempo che ha caratterizzato i giorni scorsi, devono aver indebolito il solaio che reggeva la porzione di asfalto crollata. Fortunatamente in quel pmomento non c’era nessuno in piazza. Al momento la zona risulta essere per buona parte transennata e interdetta con del comune nastro bianco e rosso.