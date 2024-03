Maltempo, si spezza un albero in Calabria a Belcastro: aveva 225 anni | FOTO e VIDEO

Comune di Belcastro

Il maltempo ha le sue vittime silenziose, testimoni della storia e della natura che, in un istante, cedono sotto il peso di eventi estremi. Uno di questi testimoni, un albero maestoso che ha resistito per 225 anni, si è spezzato sotto la furia del maltempo in Calabria, per la precisione nel comune di Belcastro in provincia di Catanzaro, lasciando dietro di sé non solo il vuoto fisico nel paesaggio ma anche una profonda riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sull'importanza della cura del nostro ambiente.

Maltempo Calabria, Albero della Libertà spezzato dal forte vento: aveva 225 anni

La notizia della caduta dell'albero secolare ha toccato la comunità locale e gli amanti della natura, sottolineando la forza distruttiva degli eventi atmosferici che sempre più frequentemente colpiscono diverse regioni d'Italia. La Calabria, in questo caso, ha subito la perdita di un simbolo naturale che ha fatto parte della sua storia per oltre due secoli, testimone di generazioni e di cambiamenti sia culturali che ambientali.

L'albero era stato piantato nel 1799 per festeggiare la fine temporanea del dominio dei Borbone. Purtroppo, ieri sera, mercoledì 27 marzo, l’Albero della Libertà è caduto a causa delle forti raffiche di vento.