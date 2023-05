Maltempo Sardegna, nubifragio si abbatte sulla regione: sei famiglie evacuate - FOTO e VIDEO

Nubifragio in Sardegna: una vera è propria bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio di ieri a Bosa invadendo le strade e allagando una decina di scantinati di alcuni edifici situati in via Manzoni.

Sardegna: il maltempo si abbatte sul centro della regione

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri che hanno liberato le abitazioni dall’acqua. Molti i disagi causati dal maltempo anche nella località di Macomer, dove si è verificato un crollo nel bagno di un appartamento di una palazzina del Comune, situata in via Sant’Ilario, in cui vivono sei famiglie.

Sei famiglie evacuate

L’edificio, già pochi giorni fa è stato interessato dal crollo di una parte del soffitto, è stato completamente evacuato dai pompieri e dai tecnici inviati sul posto dal Comune. Proprio i tecnici hanno successivamente dichiarato l’inagibilità dello stabile. Le sei famiglie evacuate sono state sistemate nell’istituto dei Saveriani in attesa che vengano effettuati i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle loro abitazioni.

Chiuso il tratto della statale 292 “Nord Occidentale Sarda”

Dopo le forti piogge, sempre nella giornata di ieri, è stato necessario chiudere un tratto della strada statale 292 “Nord Occidentale Sarda” in corrispondenza del comune di Villanova Monteleone, nella provincia di Sassari. «Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino del piano viabile interessato da un ammaloramento dovuto alle incessanti piogge di questi giorni», ha fatto sapere l'Anas in una nota.