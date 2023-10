Maltempo Milano, l'esondazione del Seveso fa paura: strade come fiumi | Video

Foto: Comune di Seveso

Un violentissimo temporale ha colpito nel corso della notte la città di Milano e la Brianza in Lombardia. Intorno alle 6 del mattino è esondato il fiume Seveso causando l'allagamento di viale Fulvio Testi. La situazione.

Esonda il Seveso a Milano: l'area nord di Niguarda allagata

Una forte ondata di maltempo sta interessando le regioni del Nord Italia, tra cui la Lombardia che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con intense piogge e precipitazioni. Nel cuore della notte è caduta tanta di quella pioggia, 31 mm in un'ora nella zona nord della città, tali da causare l'esondazione del fiume Seveso durata alcune ore. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione civile, intorno alle 6 del mattino, ha segnato l'esondazione del Seveso nel quartiere Niguarda. Completamente allagati i sottopassi di via Negrotto e viale Fulvio Testi chiusi al traffico. Anche Viale Sarco si è bloccato con diverse automobili ferme nel sottopasso, mentre disagi e rallentamenti si sono registrati anche Sesto San Giovanni dove si è allagato il sottopassaggio.

L'assessore Marco Granelli sui social ha scritto: "e qualcuno dice ancora che le vasche non servono" facendo riferimento alla realizzazione di vasche di contenimento per il torrente Seveso, le cui piene sono arrivate a 118 dal 1975 ad oggi. "La vasca di Milano è in collaudo, ma le altre, quelle di Regione Lombardia sono indietro" ha scritto Granelli.

Maltempo in Lombardia, a rischio dopo il Seveso anche il torrente Lambro. Allagamenti e disagi

A rischio anche il torrente Lambro dove il livello dell'acqua è molto alto, ma al momento non è esondato. Per via precauzionale evacuate tutte le comunità del Parco Lambro. Il violento temporale che ha colpito la città di Milano nella notte è stato accompagnato, nelle prime ore del mattino, anche da fortissime raffiche di vento che sferzavano alberi ed impalcature.

Per fortuna non si registrano, almeno al momento, crolli o cedimenti. Tantissime, invece, le richieste di aiuto pervenute al Vigili del Fuoco durante la notte per problemi relativi a tetti, tegole, rami e cantine allagate. Non si segnalano feriti. La forte piogge ha causato anche un blackout nella zona tra Maggiolina e Niguarda.

Intanto è stata chiusa in direzione nord l'autostrada del Brennero per una frana. L'esondazione del Seveso ha fatto registrare intorno alle ore 6.30 del mattino un livello di 2,92 a Cesano Maderno, di 2.70 a Ornato e sopra i tre metri a Valfurva.