Maltempo Marche, Senigallia completamente allagata. Il sindaco: "Stiamo tornando alla normalità". Le immagini

Il maltempo di questi giorni sta mettendo in ginocchio alcune regioni italiane come l’Emilia Romagna e l'area della costa Adriatica. Anche nelle Marche, la situazione si presenta molto critica, con alcune città completamente allagate come successo a Senigallia. Tantissimi danni e i disagi causati dal maltempo delle ultime ore. Le incessanti piogge hanno causato allagamenti in molte zone.

Marche, Senigallia allagata a causa del maltempo

Da diverse città dell’Emilia Romagna e delle Marche arrivano le immagini di strade allagate, fiumi esondati e soccorritori al lavoro. Dai video e dalle foto che circolano in rete e sui canali social, è possibile vedere i danni e i disagi che questo maltempo ha causato in molte città.

Alcune immagini aeree girate degli uomini dei Vigili del Fuoco mostrano infatti gli allagamenti che hanno interessato la città di Senigallia. L’amministrazione Comunale, nella mattinata di ieri, martedì 16 maggio 2023, aveva esortato i cittadini a raggiungere i piani alti delle loro abitazioni.

Senigallia. Fiume Misa, poco fa. Per adesso l'abbiamo sfangata, ma non è finita dicono le previsioni meteo. Ma in molte parti la città è allagata. pic.twitter.com/eN6t0Yj4lb — BetterCallSaul Jimmy per gli amici (@Jimmy7055692428) May 16, 2023

Sindaco di Senigallia: "Stiamo tornando alla normalità".

In queste ore è ancora costante il monitoraggio del livello del Misa, ma la situazione è in miglioramento. Il sindaco, intervenendo sulla situazione di criticità ha dichiarato: "Stiamo tornando alla normalità". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che “Il Governo è pronto ad intervenire per gli aiuti necessari”. Nella serata di ieri è stato inoltre convocato il Comitato operativo della Protezione Civile, a Palazzo Chigi.