Maltempo in Lombardia: argine del Seveso cede, allagamenti a Bovisio Masciago - Le immagini

#Maltempo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in #Lombardia per far fronte ai danni causati da pioggia e vento: dalla mezzanotte svolti 360 interventi. Nella foto il soccorso effettuato a Bovisio Masciago (MB) per il cedimento di un argine del fiume Seveso [#10marzo 19:30] pic.twitter.com/Ch8AhDQaxw