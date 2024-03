Maltempo nel Lazio: danni a Sabaudia a causa di un tornado che ha sollevato la copertura di alcune serre - Video

Foto di repertorio

Dopo un intenso weekend di pioggia e vento che ha interessato da Nord a Sud tutto il territorio nazionale, il maltempo anche nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo 2024, ha continuato a colpire tutta l'area del Centro-Sud, con incessanti piogge, temporali e anche la grandine. Una situazione meteorologica che non ha risparmiato la regione Lazio, dove si è formato un vero e proprio tornado nella località di Sabaudia, in provincia di Latina.

Maltempo nel Lazio: danni per un tornado a Sabaudia

La tromba d’aria che si è formata a Sabaudia nella giornata di ieri, non ha risparmiato danni ad alcune strutture. Il vortice si è formato in una zona di aperta campagna della nota località balneare laziale, interessando una zona coltivata.

Il potente tornado ha destato preoccupazione ai tanti abitanti del posto che hanno ripreso la scena con i loro telefonini, postando poi successivamente i video sui social. Dai video pubblicati in rete da alcuni utenti del posto, si vede infatti come il forte vento solleva la copertura di alcune serre in località Sant’Andrea. Le immagini sono diventate subito virali. Per fortuna, nonostante i forti venti e i danni provocati in una zona localizzata di Sabaudia, non sembrerebbero esserci persone coinvolte nell’evento e dunque, nessuno è rimasto ferito.

Piogge incessanti e temporali su tutta la regione

I temporali che hanno colpito il Lazio nella giornata di lunedì 11 marzo 2024, hanno portato non solo una semplice pioggia ma anche la grandine. Tra i dati pluviometrici rilevati, tra i più rilevanti finora, si segnalano: i 22 mm di pioggia caduti Roma sud, 21 mm in località Isola del Liri, 20 mm a Roma Prenestina Cocconi e 18 mm caduti nella zona di Pomezia, Ariccia.