Maltempo Italia: graupel in Romagna, vento forte nelle Marche

Nelle ultime ore l'ondata di maltempo in Italia ha portato graupel il Romagna, soprattutto a Rimini, e vento forte nelle Marche, oltre che in altre regioni d'Italia. Si contano già alcuni danni, per fortuna non ingenti, a strutture private e pubbliche oltre che alla segnaletica stradale. Ecco le ultime news che giungono dall'Emilia Romagna e dalle Marche.

Maltempo in Italia: graupel a Rimini

A causa del maltempo in Italia, in Romagna e più precisamente nella città di Rimini, ieri sera e nella notte, è caduta quella che viene anche chiamata neve tonda e ha imbiancato le strade della città. Cosa è accaduto? Diverse aree della città della costa romagnola, tra le 22.30 e le 23, si sono ritrovate imbiancate a causa di una una precipitazione breve, ma intensa che ha fatto cadere soprattutto graupel. Tale precipitazione è stata accompagnata da tuoni e fulmini.

per non farci mancare niente anche una bella grandinata 😔😔😔#Rimini pic.twitter.com/xLLOcujCnR — Flavio 💙🖤💙🖤 (@FioriFlavio) November 20, 2024

Il fenomeno del graupel è noto in Italia. Non è la prima volta che si verifica. A cadere al suolo sono palline di diametro superiore a cinque millimetri e generalmente di forma opaca, più simile alla neve che al ghiaccio. Agli occhi di non esperti il graupel appare più leggero della grandine e simile al polistirolo, ma non come vera e propria neve.

A livello meteorologico si tratta "una precipitazione solida di tipo granulare, che avviene quando i cristalli di neve subiscono processi di arrotondamento ed accrescimento a causa della collisione e conseguente adesione da parte di goccioline di acqua".

Vento forte nelle Marche

I Vigili del fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate al forte vento che sta interessando anche le Marche. Il vento era stato segnalato dalla Protezione civile con una criticità arancione con validità fino alle ore 24 di oggi, 21 novembre.