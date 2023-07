Maltempo in Veneto, grandine e danni a Vicenza. Raffiche di vento a 130 chilometri all’ora tra Garda e Val d’Adige

Il Veneto è stato travolto da un'ondata di maltempo senza precedenti. Piogge, grandinate e raffiche di vento hanno interessato le province di Venezia, Treviso e Vicenza facendo registrare ingenti danni e disagi. La situazione.

Piogge e temporali in Veneto: allagamenti ed alberi sradicati dal vento

Dopo la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, anche il Veneto è stato colpito dalla perturbazione di origine atlantica giunta in Italia. Nelle ultime ore piogge torrenziali sfociate anche in violenti grandinate hanno interessato la regione facendo registrare allagamenti, alberi sradicati dal terreno e diversi danni. Venezia, Treviso e Vicenza sono state le tre province maggiormente interessate dal maltempo. Disagi anche nelle zone di Brogliano, Trissino, Castelgomberto, Gambugliano, Monteviale, Caldogno, Isola Vicentina, Costabissara e Monticello Conte Otto.

Maltempo nel Veneto orientale: alberi sradicati dal vento intorno a una casa di riposo a Portogruaro (VE)#maltempo #Veneto #localteam pic.twitter.com/TFNvguKV8R — Local Team (@localteamtv) July 13, 2023

A Venezia caduti diversi rami, alberi e pali dell'elettricità a causa delle piogge accompagnate da fortissime raffiche di vento a 130 km/h. La situazione ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco presi d'assalto da 150 chiamate di soccorso. Le maggiori criticità si sono registrate nei comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. Diversi interventi anche nelle zone di Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano e Scorzè.

Maltempo a Treviso e Vicenza: la situazione

L'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto ha interessato anche le città di Treviso e Vicenza. Più di 140 le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco dagli abitanti della provincia di Treviso dove le piogge torrenziali hanno causato la caduta di rami, pali e piante abbattute. In tutta la provincia trevigiana si sono registrate fortissime piogge che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi anche nelle zone di Cimadolmo, Salgareda, Susegana e Arcade.

Anche Vicenza è stata travolta dal violento temporale. Si segnalano danni dovuti alle grandinate e alle forti raffiche di vento che hanno fatto cadere alberi e rami per le strade. Più di 60 le chiamate pervenute ai Vigili del Fuoco a causa del violento temporale a causa dei danni provocati dal maltempo. In via Battista da Vicenza un albero si è sradicato da terra appoggiandosi ad un palazzo. I danni non riguardano solo la città di Vicenza, ma anche la provincia e le zone di Dueville, Monteviale, Caldogno, Monticello Conte Otto.