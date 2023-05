Maltempo in Toscana, allagamenti a Grosseto: le ultime news sulla situazione e la nuova allerta

Credits: ilgiunco.net

Il maltempo in Toscana, nelle ultime ore, non ha risparmiato diverse zone della regione e causato numerosi allagamenti tra Grosseto e provincia dopo le intense piogge. Quale è la situazione? Cosa dicono le prossime previsioni? A quanto pare si attende un ulteriore peggioramento tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali per l’intera giornata del 12 maggio.

Maltempo in Toscana: la nuova allerta meteo per il 12 maggio

Il maltempo continuerà a imperversare in Toscana. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino di allerta gialla per rovesci o temporali. Si attendono fenomeni forti e a tratti più persistenti sulla costa e il nord-ovest oltre a forti colpi di vento e locali grandinate. A essere interessate dalla nuova ondata saranno, nell'intera giornata di venerdì 12 aprile, tutte le province toscane.

Allagamenti a Grosseto: cosa è accaduto?

Nelle scorse ore l'ondata di maltempo che ha avvolto l'Italia ha causato allagamenti, danni e disagi anche in Toscana. In provincia di Grosseto, nella zona di Braccagni, si sono gonfiati diversi corsi d’acqua minori. L'acqua, con la sua forza, ha invaso campi e giardini. Ciò ha provocato oltre che numerosi danni, soprattutto al comparto agricolo, anche parecchi disagi e problemi alla viabilità. L’Aurelia Vecchia ad esempio è stata temporaneamente chiusa perché il torrente Salica, in piena, è esondato nella zona di Vallerotana. Altri problemi si sono registrati nelle campagne di Roselle.

Ad essere stata colpita, infine, è stata anche la zona del Vaticino, la stessa che era stata interessata dall'alluvione del dicembre del 2022. La grandine, infine, ha colpito nelle ultime ore la Valtiberina Toscana e l'Altotevere umbro causando disagi in diverse località dei due territori. La violenta pioggia di grandine ha creato un tappeto bianco di chicchi di ghiaccio un po' ovunque e causato numerosi danni oltre a disagi alla viabilità. Coprendo il manto stradale, ha infatti reso la guida estremamente difficile e pericolosa.