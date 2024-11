Maltempo in Spagna, piogge ed alluvione a Malaga: 3000 evacuati e scuole chiuse. Massima allerta sull’Andalusia per la Dana

Torna l'allerta rossa in Spagna per la Dana, la goccia fredda che altro non è che un fenomeno meteorologico che colpisce il Mediterraneo occidentale all'inizio dell'autunno e della primavera. Nelle ultime ore piogge torrenziali hanno colpito Malaga creando disagi e allagamenti. La situazione.

Maltempo Spagna: alluvione a Malaga

La Dana torna a preoccupare la Spagna. Nelle ultime ore una violenta alluvione si è registrata a Malaga dove è scattato il livello massimo di allerta meteo. Piogge torrenziali ed esondazioni hanno allagato buona parte della città con 3.000 evacuati e scuole chiuse in tutta la provincia. La situazione è costantemente sotto controllo, ma Yolanda Diaz, la vicepremier spagnola con delega al Lavoro, ha richiesto a tutti i cittadini che vivono nelle zone interessate dall'allerta meteo rossa di non uscire di casa neppure per andare a lavorare. «Siamo in allerta rossa e pertanto non si devono correre rischi, non bisogna andare a lavorare» - le parole della vicepremier spagnola.

A pochi giorni dal passaggio della prima Dana che ha colpito la provincia di Valencia facendo registrare 222 morti, oltre 120mila sfollati e 300mila persone senza acqua, la Spagna si ritrova ancora nella morsa del maltempo. Questa volta gli effetti della goccia fredda sono rivolti verso le province Malaga e Tarragona dove è stato diramato lo stato massimo di allerta meteo per "rischio estremo" di piogge ed accumulo d'acqua.

Maltempo in Spagna: scatta l'allerta rossa per piogge da Malaga a Tarragona

Amet, l'agenzia statale di meteorologia Amet, ha emesso un bollettino di allerte meteo rosse nelle province di Malaga e Tarragona in Spagna, per il rischio di piogge battenti e torrenziali. Alle ore 21 di mercoledì 13 novembre l'Aemet, l'Agenzia meteorologica nazionale., ha comunicato: «il pericolo è estremo» invitando tutti i cittadini alla massima attenzione.

L'alluvione ha causato allagamenti in tutto il centro di Malaga, compreso l'Ospedale Clinico. In via del tutto precauzionale sono stati evacuati circa 3000 persone dal quartiere di Campanillas per la vicinanza al fiume Guadalhorce. Più di 300, invece, le richieste di aiuto per allagamenti di casa, negozi, garage pervenuti nelle scorse ore. Chiuse le scuole a Malaga e in diversi comuni di quelle di Granada, Siviglia, Huelva e Cadice. Chiuse anche università, parchi pubblici e stop a qualsiasi evento e/o attività sportiva. Stop anche alla circolazione dei treni ad alta velocità tra Malaga e Madrid in quanto «l'accumulo di acqua ha compromesso i sistemi di sicurezza della linea, motivo per cui viene interrotta la tratta tra Antequera e Malaga fino al suo ripristino», ha comunicato il ministero.