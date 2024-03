Maltempo in Sicilia, grandine tra Enna e Piazza Armerina: le ultime news

Foto di repertorio

Il maltempo in Sicilia ha portato la grandine tra Enna e Piazza Armerina nelle ultime ore. La Protezione Civile aveva emanato allerta meteo proprio per oggi sottolineando l'arrivo di rovesci e temporali sparsi. Le news.

Maltempo in Sicilia: cosa è accaduto nelle ultime ore?

Giornata di maltempo in Sicilia, così come preannunciato dalla Protezione Civile. La perturbazione atlantica che ha determinato maltempo sull’Italia si è spostata verso i Balcani, ma ha lasciato dietro di sé instabilità sia al Centro che al Sud e sulle Isole maggiori. In Sicilia in queste ore si stanno registrando rovesci e temporali sparsi. Si segnalano grandinate soprattutto nell’Ennese e a Piazza Armerina. In quest'ultimo comune proprio questa mattina si è verificata una forte grandinata e la temperatura è crollata a soli +4°C in brevissimo tempo.

L'avviso della Protezione Civile per la giornata di oggi, martedì 12 marzo 2024, prevede tempo instabile in Sicilia e anche nel capoluogo Palermo. Il bollettino sottolinea il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sul resto dell'isola, invece, la situazione dovrebbe essere migliore, anche se sono comunque previste precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Proprio a Piazza Armerina, poi, la grandine aveva fatto comparsa già lo scorso 4 marzo dove, anche in quell'occasione, le temperature erano crollate nel giro di poche ore e si era ritornati in pieno inverno.

Sicilia, tra maltempo e terremoto: scossa al largo delle Eolie

Oltre al maltempo e alle grandinate la Sicilia oggi ha dovuto fare i conti anche con il terremoto. Questa mattina è stata registrata una scossa al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma ha avuto una magnitudo del 4.4 ed è avvenuto, secondo i dati registrati dall'INGV, dopo le 5.30 di questa mattina. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.