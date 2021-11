Maltempo in Sardegna, un morto e molti danni: la situazione

Foto di Hans Braxmeier da Pixabay

Un morto e molti danni. Questo è il primo bilancio del maltempo in Sardegna. Dopo che nella scorsa settimana la perturbazione ha flagellato la Sicilia, nel weekend si sono registrati molti allagamenti nell'isola sarda. Un uomo di 81 anni è morto, travolto dalla potenza dell'acqua e del fango che hanno invaso la careggiata dove si trovava con la sua autovettura nei pressi di Porto Pino - località marino-balneare sulla costa del Sulcis. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori che hanno dapprima rinvenuto la macchina ribaltata non lontano dalla provinciale 73. Il corpo dell'anziano - inizialmente dato solo per disperso - è stato rinvenuto esanime in serata in un'area abbastanza distante da quella in cui è stata rinvenuta l'auto.

Maltempo in Sardegna: tanti salvataggi

La Protezione Civile, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, durante la giornata di ieri, hanno portato a termine numerosi salvataggi. Sono stati rintracciati i cacciatori dispersi a Sarroch che - anche con l'allerta gialla poi passata ad arancione - non avevano voluto rinunciare ad una giornata insieme che si è trasformata, però, in un incubo.

Salvati anche altri quattro che si erano rifugiati su un albero a Villa San Pietro e altri due che erano rimasti bloccati a bordo di un'auto oltre ad un'altra ventina di persone rimaste completamente isolate all'interno di un agriturismo nella zona di Capoterra.

Sono stati rintracciati, infine, altri cacciatori che però hanno preferito non spostarsi dai capanni e dai casolari dove avevano trovato rifugio attendendo un miglioramento delle condizioni meteo per poi tornare alle loro abitazioni.

Nel Sud Sardegna - più precisamente a Siliqua - a causa delle infiltrazioni, parte di una casa è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio. Nessuno dei tre risulta ferito. I soccorritori sono riusciti a portarli in salvo senza alcun problema.

Maltempo in Sardegna: allagamenti, strade chiuse e linee interrotte

Le aree più colpite dal maltempo in Sardegna sono quelle del Cagliaritano. A Pirri diverse strade sono state chiuse ed il sindaco ha disposto per oggi, 15 novembre, la chiusura degli edifici scolastici di proprietà del Comune e della Città metropolitana nel territorio di Cagliari. Sempre in città un muro perimetrale è crollato coinvolgendo quattro auto in via Palestrina

Per quanto riguarda le strade ve ne sono numerose ancora impraticabili, ma nella giornata di oggi si farà il possibile per ripristinare tutta la viabilità, intorno alle 17:00 di domenica è stata riaperta la 554 a Selargius, che era stata chiusa per allagamenti. Risulta ancora chiusa al traffico invece la Statale 195. Per quest'ultima si attendono ulteriori comunicazioni dall'Anas.

A Santadi, lungo la provinciale 70, ha ceduto parte del manto stradale del piccolo ponte che collega Santadi con Teulada. Il traffico è stato pertanto deviato.

Disposta poi la chiusura della provinciale 18, al chilometro 23 in agro di Castiadas, dopo l'apertura di una voragine.

Nella stazione ferroviaria di Cagliari - a causa dell'allagamento dei binari - è stata sospeso il collegamento ferroviario con Decimomannu. Otto sono stati i treni regionali coinvolti fino alle ore 16:00 di ieri. I collegamenti però sono stati comunque garantiti grazie alla possibilità di utilizzare autobus sostitutivi.