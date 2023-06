Maltempo in Sardegna, violenti temporali e strade allagate a Cagliari

Il maltempo non dà tregua all'Italia. Da nord a sud si alternano giornate di sole e caldo a temporali improvvisi. E' il caso della Sardegna colpita da un nubifragio con tanto di grandine che ha causato non pochi danni e disagi a Cagliari.

Maltempo in Sardegna: nubifragio con grandine a Cagliari

Anche la Sardegna è nella morsa del maltempo. Nelle scorse ore, infatti, un violento nubifragio ha colpito l'isola con tanto di grandine che ha interessato la città di Cagliari e i centri limitrofi. Una pioggia battente durata per circa mezz'ora talmente forte da causare una serie di allagamenti sia sulle strade che negli scantinati. Le strade si sono improvvisamente trasformate in fiumi d'acqua con gli automobilisti in panne, ma per fortuna non si segnalano né feriti né danni gravi. La violenta grandinata e gli allagamenti hanno però richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco con le idrovore.

Sardegna colpita dal maltempo: piogge e allagamenti

La pioggia battente e la grandine cadute in Sardegna nelle ultime ore hanno causato non pochi danni alle strade e di conseguenza alla circolazione. In sola mezz'ora è caduta tanta di quella pioggia da allagare strade, ma anche diverse abitazioni al piano terra e scantinati. In una strada centrale i vigili del fuoco sono dovuti intervenire transennando una zona dove si è registrata una frana. E l'allerta resta ancora alta in Sardegna.

Intanto è iniziata la conta dei danni causati dal violentissimo nubifragio che ha colpito la città di Cagliari e i centri limitrofi. Anche a Sassari il maltempo ha causato non pochi danni con strade distrutte, frane, case allagate, aziende danneggiate e torrenti esondati. A Thiesi e Bonannaro, due comuni situati nella Sardegna nord-occidentale nella subregione storica del Meilogu, si registrano i danni più importanti. Intanto le scuole sono state chiuse con un'ordinanza del sindaco