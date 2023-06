Maltempo in Puglia, paura per un tornado a Minervino Murge: cosa è successo?

L'ondata di maltempo ha interessato anche la Puglia dove, nelle ultime ore, si sono registrati violenti temporali e rovesci nelle zona delle Murge settentrionali, nel cuore della regione. In particolare a Minervino Murge si è formato un grosso tornado immortalato dai cittadini.

Maltempo in Italia: tornado a Minervino Murge in Puglia

Un tornado ha interessato il territorio di Minervino Murge, il comune italiano della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. Violentissime piogge e rovesci hanno colpito le Murge settentrionali, nel cuore della Puglia, e la provincia di Barletta-Trani-Andria. Proprio in questi territori la pioggia ha dato vita ad un evento meteorologico che ha spaventato i cittadini. Si tratta di un grande tornado con tanto di nube ad imbuto di circa dieci metri apparsa nelle campagne fra Minervino Murge e Spinazzola, in Puglia.

Il tornado ha toccato terra, ma al momento non sono stati segnalati danni o criticità nella zona. La preoccupazione più grande riguarda i possibili disagi e danni che la tromba d'aria potrebbe aver causato alle coltivazioni. Tanta la preoccupazione da parte dei cittadini per un fenomeno meteorologico non frequente in quelle zone.

Meteo, è allerta in Puglia per tornado e maltempo: il video

Il tornado che ha colpito il territorio di Minervino Murge, tra Barletta-Andria-Trani, ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini. Una grande nube a imbuto si è improvvisamente palesata nelle campagne fra Minervino Murge e Spinazzola dando vita ad una tromba d'aria di circa dieci metri d'altezza. Un evento meteorologico immortalato con video e foto dai cittadini increduli.

Intanto in Puglia per la giornata di oggi, mercoledì 7 giugno, è scattata l'allerta meteo gialla per rischio temporali e piogge nelle zone: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta precisando la presenza di "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale e nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.