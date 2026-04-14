Maltempo in Puglia: forte vento, morta una 12enne a Bisceglie e un'altra vittima a Taranto

Foto di repertorio

Una violenta ondata di maltempo, con raffiche di vento molto intense attive dalla scorsa notte, sta colpendo duramente l’intera Puglia provocando gravi conseguenze. A Bisceglie una ragazza di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dal vento.

A Taranto un operaio di 38 anni è morto a causa del crollo di un palo dell’illuminazione pubblica. Un altro lavoratore è rimasto ferito a Margherita di Savoia, coinvolto nella caduta di cassoni pieni di frutta. Il bilancio è pesante e si registrano danni diffusi in diverse zone della regione.

Maltempo in Puglia, 12enne muore travolta da un albero

Nuova tragedia in Puglia, dove il forte vento ha provocato due vittime in diverse città della regione. Dopo la morte di un operaio a Taranto, colpito dal crollo di un palo della luce, un dramma si è verificato anche a Bisceglie, in provincia di Bari. Qui una ragazza di 12 anni, Alicia Amoruso, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalle raffiche.

La giovane è deceduta a causa di gravi traumi da schiacciamento. I soccorritori del 118, arrivati in via Sergio Cosmai, l’hanno trovata intrappolata sotto il tronco e i rami. Durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale cittadino, il suo cuore ha smesso di battere.

La ragazza era appena uscita da scuola quando è avvenuto l’incidente, intorno alle 14.15. Frequentava l’istituto “Monterisi” e stava percorrendo quella strada per la prima volta insieme a un’amica.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe fermata un attimo per sistemarsi una scarpa proprio mentre l’albero cedeva. L’impatto è stato fatale e non le ha lasciato scampo.

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire eventuali responsabilità. Al momento l’indagine è contro ignoti. È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo della giovane. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le condizioni erano troppo gravi e la corsa in ospedale si è purtroppo rivelata inutile.

Taranto, operaio di 38 anni muore colpito da un palo della luce

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Taranto, dove un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, ha perso la vita durante un intervento su un impianto di illuminazione. L’uomo, dipendente della ditta Tec Gen, si trovava su una gru mentre stava effettuando alcune operazioni di manutenzione.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato il forte vento a causare l’impatto fatale con un palo della luce. L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero di San Brunone, dove erano in corso i lavori.

La vittima è morta sul colpo e per i soccorritori giunti sul posto non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Le autorità stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Si indaga anche su eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo affidato al pubblico ministero Raffaele Casto.