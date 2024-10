Maltempo in Oman: le piogge torrenziali provocano gravi inondazioni | VIDEO

In Oman una tempesta tropicale ha causato diverse piogge torrenziali che hanno allagato molte città dell'intero Stato. I soccorritori si sono adoperati fin da subito per compiere molti salvataggi. Moltissime le persone che sono state tratte in salvo dai diversi allagamenti e altre situazioni pericolose a causa del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore sull'intera Nazione. I dettagli.

Oman: gravi inondazioni in tutto il territorio a causa del maltempo

A Sur, una delle zone dell'Oman maggiormente colpita dagli allagamenti a causa del maltempo che sta mettendo in ginocchio l'intero Paese, una famiglia di ben quattro persone è stata tratta in salvo dagli uomini dei soccorsi dopo che le acque alluvionali li avevano intrappolati all’interno della loro abitazione senza permettere loro di uscire dalla propria casa e mettersi in salvo autonomamente.

Tanti anche gli incidenti automobilistici causati dalle condizioni meteo avverse che stanno colpendo in queste ore l'Oman. Sono ben tre le persone che sono state salvate dopo che le loro auto su cui viaggiavano sono state spazzate via dalla forza delle acque alluvionali che stanno allagando diverse strade in moltissime città della regione del Medio Oriente.

Al-Khiran, Muscat in Oman this evening...🌊👀pic.twitter.com/BYhRoDXPwq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 15, 2024

Scuole chiuse in tutto lo stato del Medio Oriente

Per la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, gli enti statali preposti hanno chiuso tutte le scuole in Oman. Inoltre per l'intera regione è stata emessa un’allerta di sicurezza in risposta alle tempeste tropicali che hanno colpito l'intero Paese del Medio Oriente.

A causa del maltempo infatti, le autorità competenti hanno comunicato che è stata predisposta l'attuazione di un'attività didattica a distanza per gli studenti dell'intero Stato.

Inoltre, la popolazione è stata esortata a non uscire e a rimanere in casa se non i canso di necessità. Anche durante lo scorso mese di aprile, in Oman e negli altri stati degli Emirati Arabi Uniti a causa del maltempo si sono verificate inondazioni e tempeste e tempeste tropicali che hanno causato diverse vittime e feriti oltre a ingenti danni.