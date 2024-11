Maltempo in Italia: raffiche di vento da Nord a Sud, alberi caduti e pali divelti

A causa del maltempo in Italia in queste ultime ore raffiche di vento molto forti stanno sferzando il nostro Paese da Nord a Sud. In numerose regioni si contano già i primi danni per via di alberi caduti, pali divelti, viabilità in tilt, ma anche tegole cadute dai tetti. Ecco le ultime news zona per zona e alcune immagini.

Maltempo in Italia, vento forte in Toscana: la situazione

Il maltempo in Italia ha portato raffiche di vento molto forte in Toscana. Nelle scorse ore le raffiche hanno raggiunto anche i 100 chilometri orari all'isola di Gorgona, i 90 chilometri orari sul litorale, e hanno superato i 200 chilometri orari sull'Appennino tosco-emiliano.

Si registrano tetti scoperchiati e alberi caduti su molte strade. A Viareggio la passeggiata è stata invasa dalla sabbia trasportata dal vento. Nella città di Lucca, invece, si contano ben ventidue persone evacuate. I tecnici dell'Enel hanno lavorato a lungo per risolvere il problema creato a circa 3000 utenze rimaste senza corrente tra: Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno.

Numerose sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco per interventi in condomini e abitazioni private per alberi divelti, rami spezzati o tegole rotte e parti di tetti pericolanti. Numerosi tendoni sono andati distrutti e varie coperture sono state trasportate dal vento a chilometri di distanza.

Vento forte da Nord a Sud: i disagi nelle altre regioni

Il vento forte ha causato ingenti danni in Abruzzo tra Teramo e Provincia. Numerosi alberi si sono abbattuti sulle strade, bloccando la viabilità. I Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre quaranta interventi anche per colpa della caduta di cartelloni pubblicitari ed elementi costruttivi di edifici come comignoli e coperture. Nella Chiesa di San Giovanni di Castelnuovo di Campli una porzione della copertura provvisoria è stata sollevata dal vento e scaraventata in strada e in parte su una abitazione vicina. La forza del vento ha provocato oltretutto la caduta di elementi della copertura all’interno della navata dell’edificio.

In Liguria, soprattutto in provincia di La Spezia, i Vigili sono intervenuti per numerosi alberi caduti. Ad Imperia e più precisamente a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono caduti sulle auto parcheggiate. Per fortuna, però, non si sono registrati feriti.

In Calabria, invece, si contano danni e disagi in particolare nelle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Dai cornicioni, ai rami e agli alberi pericolanti. La furia del vento ha abbattuto anche qualche semaforo. Oltre ai danni alle automobili in sosta si contano problemi ad abitazioni private e locali pubblici oltre che problemi per la viabilità.