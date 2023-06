Maltempo in Giappone, precipitazioni record: un morto, ordinate evacuazioni - VIDEO

Un’ondata di maltempo con forti piogge ha colpito gran parte del Giappone. Milioni di persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni. Al momento è stata registrata una vittima. Molti i disagi ai trasporti, cancellazioni di treni ad alta velocità e voli in entrata e in uscita nell’area di Okinawa.

Giappone, maltempo e precipitazioni record: un morto

Causa del maltempo è l’aria calda e umida che arriva dall’ex tifone Mawar, in transito proprio in queste ore a Sud del Paese. La pioggia ora incombe sull’isola di Honshu. L’innalzamento del livello dell’acqua dei fiumi ha messo in allerta i governi locali, che hanno emesso il più alto livello di allerta per gli abitanti.

Uomo di 60 anni trovato senza vita in auto

A Toyohashi, un uomo di circa 60 anni è morto all’interno della sua auto in un campo agricolo allagato venerdì notte. A Wakayama, polizia e vigili del fuoco sono alla ricerca di persone che a quanto pare siano state trascinate via dall’acqua, vicino a un fiume e su una strada allagata.

Precipitazioni record

Si tratta di precipitazioni record con 291 mm caduti a Tosashimizu nella prefettura di Kochi del Giappone occidentale e 240 mm a Tahara nella prefettura di Aichi.

L’Agenzia Meteorologica giapponese (JMA) prevede che nelle prossime ore le piogge interesseranno l'area che si estende dall’Ovest al Nord del Giappone. Alla popolazione è stato chiesto di prestare molta attenzione, in modo particolare in caso di frane e nelle vicinanze dei fiumi. Previsti fino alle 18.00 di oggi ora locale, ben 250 mm di pioggia nella regione centrale di Tokai, 200 mm a Tokyo e zone limitrofe, 150 mm a Shikoku e nelle isole di Izu e 100 mm nella regione del Kinki occidentale con al centro la prefettura di Osaka.