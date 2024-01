Maltempo in Europa: alluvione in Inghilterra, le esondazioni nel Cambridgeshire - Video

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Europa settentrionale in questi giorni, non ha risparmiato il Regno Unito e in particolare l'Inghilterra dove tutti i principali fiumi presenti sul territorio nazionale hanno esondato o minacciano di farlo. La zona più colpita è il Cambridgeshire, con 17 allagamenti e 32 avvisi di pericolo. Circa mille le case danneggiate in quella zona.

Maltempo in Europa: alluvione in Inghilterra

Nei giorni scorsi, sempre in Inghilterra, gli allagamenti avevano interessato anche le zone nel Nottinghamshire, dove grandi aree della contea sono rimaste completamente sommerse sott'acqua. Le intense piogge di venerdì scorso hanno causato l'esondazione di diversi fiumi, e il governo britannico ha emesso oltre 300 avvisi di allerta. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente del Regno Unito, le inondazioni potrebbero continuare anche nei prossimi giorni lungo alcune sezioni dei fiumi Trent, Severn e Tamigi.

Conseguenze della tempesta Henk

Purtroppo quanto sta accadendo in Inghilterra in questo periodo, non è altro che la conseguenza della tempesta Henk che ha lasciato un segno in tutto il Regno Unito. Le conseguenze delle sue forti piogge e dei suoi venti molto forti sono ancora visibili nelle regioni colpite dalla tempesta. Le autorità locali e nazionali stanno ora lavorando per fornire tutta l'assistenza necessaria alle persone colpite e per ripristinare le strutture danneggiate dalla tempesta.

Questo evento climatico mette in evidenza la necessità di prepararsi per affrontare al meglio eventi meteorologici estremi come una tempesta appunto, che stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. È importante che i governi e le comunità lavorino insieme per sviluppare strategie di adattamento efficaci e resilienza ai cambiamenti climatici.