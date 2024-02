Maltempo in Emilia Romagna: la situazione dei fiumi che sono sorvegliati speciali

A causa del maltempo di queste ore, la Protezione civile tiene sotto stretta osservazione tutti i fiumi dell'Emilia Romagna, colpita la primavera scorsa da una tragica alluvione. Nonostante il monitoraggio continuo del livello delle acque dei fiumi, la situazione situazione sembrerebbe al momento essere sotto controllo. Ecco nel dettaglio la situazione.

Maltempo in Emilia Romagna: monitorati i fiumi

La Protezione civile è intervenuta con una certa urgenza con il posizionamento di massi ciclopici, ad Allocco nei pressi di Vado in provincia di Bologna, dove in un tratto montano del torrente senza argini, è crollato un muretto di protezione di una proprietà privata.

Sul Reno, dove al momento sta transitando il colmo per il propagarsi della piena, in località Bonconvento, sempre in provincia di Bologna, è stato necessario aprire il Cavo napoleonico (fondamentale durante l'alluvione di maggio). Questo consente un migliore deflusso delle acque che andranno a defluire nel Po.

Maltempo e allagamenti: situazione a Parma e Reggio Emilia

In provincia di Parma e Reggio Emilia, il torrente Enza ha superato il livello 3 a Sorbolo dove i livelli stanno calando. Al momento la situazione è sotto controllo e non si rilevano grandi criticità, né nella parte di Reggio Emilia né in quella di Parma.

Sempre in provincia di Parma, sono stati segnalati alcuni allagamenti di cantine, scantinati, vani ascensori causati. Situazione che, nonostante siano di poco rilievo, hanno visto necessario l'intervento da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile. A Fontanellato, in provincia di Parma, è stato necessario invece effettuare l'evacuazione precauzionale di una persona con difficoltà motoria che abita nei pressi del torrente Rovacchia.