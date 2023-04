Maltempo, i danni: tra grandine e allagamenti in Toscana, Lazio e Marche. Voragine a Secondigliano

A causa della nuova ondata di maltempo sull'Italia siamo nuovamente a contare i danni causati da grandine e allagamenti dovuti alla presenza di pioggia battente in diverse zone d'Italia nelle ultime ore. Le situazioni più critiche? Per ora si registrano in Toscana, Lazio e Marche, ma Coldiretti ha stilato un rapporto puntuale su come gli eventi estremi che si stanno verificando nelle ultime settimane mettano a rischio un intero settore economico in tutta Italia.

Maltempo sull'Italia: i danni della grandine nella giornata del 15 aprile

In questo weekend tipicamente invernale, caratterizzato da una forte ondata di maltempo al Centro-Sud, si registrano nuovi danni per grandine in Toscana. Nello specifico il comune più colpito pare essere quello di Reggello che si trova sulle colline valdarnesi, in provincia di Firenze. Il paese è stato colpito da una violentissima grandinata che si è sviluppata tra le 17 e le 17.15 di sabato 15 aprile e che ha scaricato accumuli fino a 30 centimetri. Il paesaggio era letteralmente imbiancato, ma non si trattava di soffice neve. Poche ore più tardi la grandine ha interessato - causando diversi disagi - anche Volterra, in provincia di Pisa. Numerosi i disagi e i danni. La grandine ha mandato in tilt la viabilità su diverse strade. Come spesso accade in queste situazioni ci sono auto danneggiate, coppi rotti sui tetti e altri danni collaterali dovuti all'impatto della grandine su piante, culture e oggetti vari.

Maltempo nel Lazio: allagamenti nella Capitale

L'ondata di maltempo nel Lazio ha causato diversi allagamenti nelle province di Roma e nella Capitale. Diversi box auto, a Roma, sono rimasti completamente sommersi dall'acqua che ha intrappolato le varie autovetture.

A Frosinone ci sono stati accumuli pluviometrici che hanno sfiorato i 100 mm. Disagi si sono riscontrati sulla Cassino-Formia all’altezza del Comune di Ausonia, al confine con la provincia di Latina. Sul posto sono dovuti intervenire diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e del comando provinciale di Frosinone.

#Roma #maltempo, soccorso dai #vigilidelfuoco un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria [#15aprile 17:15] pic.twitter.com/XfyuqVQQkK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023

Altri allagamenti di campi e scantinati sono stati registrati tra Sant’Apollinare e Cassino in località Sant’Angelo in Theodice. L’intera Valle dei Santi è rimasta completamente isolata e sommersa dall’acqua.

Allagamenti nelle Marche: la situazione a San Benedetto

Nelle Marche, durante la scorsa notte si sono verificati allagamenti a San Benedetto del Tronto. Altri danni si sono registrati in tutta la regione con scantinati allagati, alberi divelti che hanno interrotto la viabilità di alcune strade e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Voragine a Napoli, nel quartiere di Secondigliano

Una grossa voragine si è aperta a Secondigliano nella mattinata di domenica. La strada continua a sprofondare, anche mentre sono state girate le immagini che proponiamo in questo video.

Napoli, si apre grossa voragine a Secondigliano dopo le precipitazioni delle ultime ore: la strada continua a cedere #maltempo #voragine #Napoli #localteam pic.twitter.com/687PX9rt2V — Local Team (@localteamtv) April 16, 2023

Coldiretti: i danni al settore agricolo

Coldiretti ha stimato che durante questa primavera - almeno fino ad oggi - a causa dei 2 eventi estremi al giorno tra violenti temporali, grandinate, trombe d’aria, tempeste di vento, gelate e valanghe, si sono registrati già innumerevoli danni nelle città e nelle campagne con allagamenti, frane e perdite dei raccolti per milioni di euro.

Da un lato la grandine, caduta a macchia di leopardo, ha distrutto coltivazioni come quelle del grano, mais, colza, bietole, frutta e ortaggi, dall'altro le gelate notturne hanno mandato in fumo fino al 70% di gemme e piccoli frutti sugli alberi di susine, ciliegie, albicocche, pesche ma anche su meli, peri, kiwi e vigneti già in fase avanzata di vegetazione.