Maltempo, nelle ultime ore grosse grandinate hanno causato danni in Italia

In diverse zone d'Italia il maltempo ha rovinato il ponte del 25 aprile. Nelle ultime ore grosse grandinate hanno causato danni da Nord a Sud. Alberi divelti, macchine danneggiate o bloccate dal ghiaccio, viabilità in tilt, tetti danneggiati e vetri in frantumi, ma anche danni alle varie coltivazioni. La grandine è caduta soprattutto in alcune città dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. Ecco tutte le ultime news in merito.

Maltempo nel ternano: cosa è accaduto sull'Appennino umbro?

Tra le news di cronaca meteo sul maltempo di questi due ultimi giorni troviamo quelle riguardanti l’Appennino umbro. Una violentissima grandinata si è abbattuta sul ternano, in particolare tra le località di San Carlo e Molinaccio facendo registrare accumuli eccezionali, anche di una decina di centimetri. Guardando le immagini che circolano in rete sembra quasi si tratti di neve per come risulti compatto e bianco il manto.

In queste località si sono registrati forti disagi alla circolazione proprio perché molte auto sono rimaste bloccate dal ghiaccio.

⛈️Grandinata in #umbria⛈️



🚜Personale #Anas e mezzi spazzaneve in azione sulla #SS3 #Flaminia tra #Terni e #Spoleto per gestire la viabilità e mettere in #sicurezza il transito della statale.



➡️In alcuni punti l'accumulo ha raggiunto l'altezza di una decina di centimetri. pic.twitter.com/HJKyCQ05de — Anas SpA (@StradeAnas) April 24, 2023

Tra Terni e Spoleto, infine, si sono registrate abbondanti precipitazioni soprattutto nella zona di Casteltodino–San Gemini-Montecastrilli.

Grandine in Emilia Romagna: danni tra Bologna e Forlì

Tra il 24 e il 25 aprile forti temporali hanno colpito diverse città dell'Emilia Romagna. Forti e ingenti piogge hanno interessato la zona tra Bologna e Forlì, colpendo soprattutto la riviera romagnola, e dall'alto Faentino al ravennate.

Chicchi di medie e grandi dimensioni si sono abbattuti su frutteti, vigneti e uliveti oltre che sui campi coltivati. Per Coldiretti Ravenna i danni saranno calcolabili solo nei prossimi giorni. Si attendono nelle prossime ore le varie segnalazioni degli agricoltori in modo da poter mettere in moto le varie procedure per il sostegno e il ristoro, ma anche per stimare concretamente i danni all'agricoltura causati da brevi ma intense grandinate durante il ponte del 25 aprile.