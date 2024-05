Maltempo, Pordenone e Bassa Friulana: allagamenti a San Vito al Tagliamento

L'ondata di maltempo che ieri ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha causato gravi danni soprattutto a San Vito al Tagliamento e a Camino. Forti temporali anche a Udine, Gorizia e Trieste. Superlavoro per Vigili del Fuoco e Protezione civile.

Maltempo, Pordenone e Bassa Friulana sott'acqua

L'intensa perturbazione che nella giornata di ieri ha interessato il Friuli Venezia Giulia si è spostata nella notte verso l'Europa orientale, lasciando dietro di sé una scia di danni che hanno richiesto il superlavoro dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Le aree più colpite sono state quelle a destra del Tagliamento, dove nella giornata di ieri sono caduti da 100 a 150 mm di pioggia, con punte di oltre 200 mm sulle Prealpi Carniche. Non è andata meglio alla pianura udinese, con precipitazioni che - nella fascia a ridosso del Tagliamento - hanno raggiunto i 130 mm di pioggia.

La zona collinare orientale ha dovuto fare i conti con 50 mm, mentre sulla zona montana sono caduti dai 100 ai 150 mm con valori leggermente inferiori nel Tarvisiano. Nel corso della notte segnalati allagamenti nel comune di San Vito al Tagliamento.

Straripamenti e strade chiuse in Friuli Venezia Giulia

La perturbazione ha causato lo straripamento di numerosi canali nella bassa pianura, in particolar modo è stata colpita la provincia di Pordenone e la zona di Latisana con allagamenti diffusi nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone ma anche Latisana, Codroipo, Camino al Tagliamento e Precenicco in Provincia di Udine.

Le forti piogge di ieri hanno anche riattivato il movimento franoso a monte dell’abitato di Cazzaso. Per tutta la durata dell'allerta resta chiusa la strada del Tul, nel comune di Clauzetto. Anche i guadi di Rauscedo (Vivaro) e di Murlis (Zoppola) rimangono inaccessibili.

Resta attivo il servizio di vigilanza per i fiumi in piena. Il livello di guardia di Tagliamento e Venzone - nel comune di Pordenone - rimane sotto la soglia, mentre all’idrometro di Madrisio è sopra il livello di guardia. Sorvegliati speciali anche il Livenza all’idrometro di San Cassiano, che al momento è stabile sopra al primo livello di guardia, e quello di Latisana, il cui picco è atteso per oggi intorno a mezzogiorno.