Maltempo, forti temporali al Nord con vento forte e grandine: le ultime news e le immagini

L'estate è ancora lontana in molte zone del Nord Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha fatto registrare nelle ultime ore grandinate, nubifragi con conseguenti allagamenti, danni e disagi. Ecco la situazione.

Maltempo al Nord: dal Piemonte al Veneto è allarme piogge

Il mese di luglio è iniziato nel segno del maltempo e del freddo in diverse regioni del Nord interessate da un clima instabile e variabile in discesa dalle Alpi. Forti temporali hanno colpito il Piemonte e in particolare le zone del Canavese, Vercellese occidentale e basso Biellese, mentre in Veneto una violenta grandinata ha interessato la cittadina di Vittorio Veneto con più di 77mm di pioggia. Anche la città di Torino è stata colpita dal maltempo che ha provocato danni e disagi: a cominciare da una quercia caduta in strada nel quartiere Vanchiglietta, in corso Brianza, fra corso Belgio e via Oropa, ma fortunatamente non si registrano feriti.

#Maltempo #Piemonte, prosegue la rimozione di fango dagli edifici a Macugnaga (VCO), intanto per una nuova perturbazione a #Torino oltre 50 gli interventi dei #vigilidelfuoco per alberi caduti e tetti divelti. Continua l’evacuazione di turisti bloccati a #Cogne (video)#2luglio pic.twitter.com/KHttLGkeBB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 2, 2024

Anche l'Emilia Romagna è stata colpita da violenti temporali con le città di Bologna e Ferrara interessate da fortissime grandinate. La situazione è molto critica anche nella regione Veneto dove, oltre alla violenta grandinata a Vittorio Veneto, nel Bellunese le forti piogge hanno fatto colare detriti sulla SP347 al Passo Duran chiusa al traffico in località Le Vare.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: più di 70 interventi dei vigili del fuoco

L'ondata di maltempo ha colpito anche il Nord-Est dell'Italia e in particolare il Friuli Venezia Giulia con temporali, nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Dati alla mano sono più di 70 gli interventi dei vigili del fuoco chiamati nelle zone del Pordenonese e della bassa friulana per la caduta di alberi in strada e sulla linea ferrovia Sacile-Gemona. Non solo, una pianta è stata sradicata dal forte vento cadendo sulla pista ciclopedonale di Sacile. Fortunatamente non si registrano feriti.

Strada tra #Cogne e #Valnontey disastrata: numerosi crolli e fratture lungo la via che collegava il comune con la frazione, ora isolata dopo la recente ondata di #maltempo pic.twitter.com/QgdbvGWgdQ — Local Team (@localteamit) July 1, 2024

Intanto il maltempo in Valle d'Aosta ha fatto registrare frane e danni importanti a Cogne dove l'ondata di piena del torrente Grand Eyvia ha distrutto parte della strada che collega al centro. Attualmente sono in corso piani di evacuazione delle numerose persone rimaste bloccate nel paese. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha dichiarato: «I primi interventi sono essenzialmente legati, come stabilisce il codice, a quelli effettuati dai Comuni, come ad esempio ripristinare le strade ei servizi essenziali. Quella arteria che è importante e strategica, temo non possa essere messa in sesto e resa percorribile nello spazio di un mese».