Maltempo Emilia Romagna: due trombe d'aria in provincia di Ferrara

Due trombe d'aria sono apparse nei cieli della provincia di Ferrara in Emilia Romagna tra Sipro e Ostellando. Non è la prima volta che si assiste ad un fenomeno del genere.

Trombe d'aria in Emilia Romagna: foto

La pianura di Ferrara è da sempre considerata luogo di questi fenomeni. Questa volta le trombe d'aria, ben due, sono apparse in Emilia Romagna nella zona tra Sipro e Ostellando, in provincia di Ferrara. L'evento meteorologico è stato immortalato da Marco Flora che ha registrato un video filmato e condiviso sui social. Roberto Nanni, meteorologo, spiega: "Si tratta di una zona dove confluiscono ventilazioni nettamente divergenti: quella dal umida mare, una seconda secca dagli Appennini e la terza dalle Alpi. Ecco perché non è nuova al formarsi di eventi vorticosi come quello di questa mattina. Il tutto aiutato dalla forte instabilità di questi giorni: le perturbazioni che si susseguono una dopo l’altra facilitano questo genere di fenomeni".

Non deve quindi sorprenderci più di tanto la comparsa di due trombe d'aria nella pianura ferrarese. Fortunatamente il loro passaggio non ha causato danni e disagi né alle cose né tantomeno alle persone.

Maltempo in Emilia Romagna: la situazione

Intanto in Emilia Romagna, come in tante altre regioni del Nord Italia, prosegue l'allerta per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche che hanno riportato condizioni di maltempo con piogge e rovesci anche intensi. Un violento temporale, infatti, si è abbattuto sulla pianura ferrarese e successivamente verso la costa di Ravenna creando non pochi disagi. Diversi black out, altri disagi a Portomaggiore dove una bomba d'acqua che ha causato allagamenti.

Dati alla mano, le piogge cadute nel Ferrarese hanno fatto registrato un vero e proprio record dal punto di vista dei dati pluviometrici: 31mm a Comacchio, 28mm a Ostellato, Bando, San Martino (Ferrara), 22mm a Sant’Agostino, 21mm a Poggio Renatico, 20mm a Santa Maria Codifiume, 18mm a Malborghetto di Boara, Cocomaro di Focomorto. Intanto dopo giorni di allerta meteo, è previsto un miglioramento seppur temporaneo visto che sono in arrivo due perturbazioni atlantiche nei prossimi giorni.