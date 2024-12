Maltempo Emilia Romagna: neve in collina e piena dei fiumi sulla costa, evacuazioni e allagamenti. Le immagini

Ancora maltempo in Emilia Romagna. La Regione deve fare i conti con gli accumuli di neve sull'Appennino e in collina, ma anche e soprattutto con la pioggia battente e le piene dei fiumi. Evacuazioni si sono registrate in provincia di Bologna e di Ravenna nelle scorse ore.

Numerosi, soprattutto verso la Romagna, gli allagamenti di sottopassi, strade, garage e scantinati. Ecco le ultime news e le immagini che giungono dalle varie località e stanno diventando virali sui social.

Maltempo in Emilia Romagna: la neve sugli Appennini e in collina

A causa del maltempo delle ultime ore, in Emilia Romagna è caduta molta neve. Si sono di conseguenza registrati blackout a raffica, soprattutto in Appennino e in migliaia sono rimasti senza corrente a causa di rotture di cavi dovute al crollo di alberi sotto il peso della neve.

#Nevica a bassa quota sull'#EmiliaRomagna: il drone in volo a #Vetto, in provincia di Reggio Emilia, a 450 metri sul livello del mare. pic.twitter.com/Pn68myWVaP — Local Team (@localteamit) December 8, 2024

Numerosi dunque i disagi. Sull’Appennino emiliano la neve ha regalato diverse problematiche. Tralasciando il panorama mozzafiato nel Reggiano sono state chiuse le scuole in ben cinque comuni montani, tra Modenese e Bolognese, invece, lo stop alle lezioni è avvenuto nei comuni di Serramazzoni e Zocca e nei comuni dove sono caduti in poco tempo da 20 ai 40 cm di neve.

Allagamenti ed evacuazioni

A preoccupare in Emilia Romagna sono stati anche i fiumi. Due evacuazioni sono state predisposte dai comuni.

#Maltempo, vento, pioggia e neve in #EmiliaRomagna, in 24 ore 350 interventi per allagamenti, danni d’acqua, alberi e pali caduti. Maggiormente colpite le province di Bologna, Reggio Emilia (foto) e Modena. Nella notte situazione tornata alla normalità#vigilidelfuoco #9dicembre pic.twitter.com/cMa2sTJHgF — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2024

La prima a San Lazzaro, nel Bolognese, dove il Comune ha ordinato l’evacuazione dei piani terra delle abitazioni di diverse vie a causa dell’innalzamento dell’Idice.

Allagamenti, frane, alberi caduti, auto in panne, particolarmente colpite Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro, Forlimpopoli: da ieri mattina oltre 100 interventi fatti dai #vigilidelfuoco in provincia di #ForlìCesena per il #maltempo [#10dicembre 9:00] pic.twitter.com/1XEXbl5GAo — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 10, 2024

La seconda, evacuazione, in via precauzionale, è stata predisposta dal Comune di Ravenna per alcune case in via Dismano a Casemurate, frazione di Ravenna. Secondo quanto annunciato nell'ordinanza chi non aveva un'abitazione a più piani, sarebbe stato accompagnato nella sede decentrata di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto, individuata come punto di accoglienza.

Tra le zone particolarmente colpite dal maltempo vi sono state quelle di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli, dove si sono registrati numerosi allagamenti di cantine, garage, locali interrati e primi piani, ma anche di strade. I pompieri hanno lavorato a lungo con idrovore e pompe.