Maltempo in Emilia Romagna, forte grandinata in diverse zone

L'Emilia Romagna è stata colpita da una nuova ondata di maltempo. Dopo la terribile alluvione del maggio scorso, la regione torna a fare i conti con piogge e temporali accompagnati da grandinate. Ecco la situazione.

Meteo, Emilia Romagna colpita da gradinate e pioggia

Le previsioni meteo degli ultimi giorni avevano segnalato l'arrivo di una nuova ondata di maltempo in tutta l'Emilia Romagna. La regione, infatti, nella giornata di lunedì 3 luglio è stata colpita da fortissimi temporali e rovesci che, in alcune zone, sono stati accompagnati anche da fortissime grandinate. Chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni sono caduti nelle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Non solo, un nubifragio con tanto di vento e grandine si è registrato a Castelfranco Emilia provocando danni e disagio di vario tipo. La grandinata di circa 6cm ha provocato la caduta di alberi e allagamenti in diverse strade. Il Comune di Castelfranco Emilia sui social ha comunicato ai cittadini la situazione:

Sono state interessate da un fenomeno meteorologico estremo che ha causato notevoli danni. Al momento risultano percorribili con difficoltà, legate alla caduta di rami e fogliame, numerose strade della nostra città. Consigliamo notevole prudenza negli spostamenti e di seguire i canali ufficiali per ogni aggiornamento.

Allerta meteo in Emilia Romagna: grandine e piogge in diverse zone

La forte grandinata che ha colpito l'Emilia Romagna ha interessato anche la città di Modena e provincia con strade allagate a Formigine, mentre a Reggio Emilia si sono registrati allagamenti a Guastalla e Luzzara. Non solo, a Ferrara la grandine è stata talmente forte e copiosa da far cadere alcuni alberi su una automobile, mentre allagamenti e infiltrazioni si sono registrati nella sede dell’Asp in Via Ripagrande. La pioggia e il maltempo delle ultime ore ha interessato anche la città di Bologna; diverse le zone tra Bazzano, Anzola dell'Emilia e Crespellano colpite da un fortissimo temporale che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami.

La Protezione Civile del resto aveva diramato per la giornata del 3 luglio uno stato di allerta gialla per rischio temporali proprio in Emilia Romagna e nelle seguenti zone: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense e Pianura ferrarese. Il maltempo dovrebbe perdurare anche nella giornata di oggi, martedì 4 luglio, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio piogge in buona parte dell'Emilia Romagna. La situazione dovrebbe migliorare da venerdì 7 luglio con l'arrivo dell'anticiclone africano che riporterà il caldo torrido.