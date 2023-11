Maltempo e piogge in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 12 novembre. Le regioni e zone coinvolte

Per la giornata di domani, domenica 12 novembre 2023, nuovo stato di allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e maltempo in diverse regioni del Sud. Non solo, scatta anche il rischio idrogeologico e idraulico. Ecco le regioni interessate.

Allerta maltempo in Italia per piogge e rovesci: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia. Domenica 12 novembre 2023 torna il maltempo in diverse regioni del Sud alle prese con una nuova ondata di temporali e rovesci, anche localmente intensi, che potrebbero generare delle criticità. Ecco le regioni a rischio:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Maltempo in Italia: allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, nella giornata di domenica 12 novembre 2023 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in due regioni. Si tratta di:

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico in: