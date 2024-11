Maltempo Campania: il vento forte provoca diversi danni

Il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sulla regione Campania non ha risparmiato danni e disagi agli abitanti. Le fortissime raffiche di vento hanno messo a dura prova anche i trasporti marittimi. Napoli, Avellino e Salerno le aree più colpite. Vediamo nel dettaglio quali sono stati i danni provocati dal maltempo in Campania.

Maltempo Campania: il bilancio dei danni

Le fortissime raffiche che sono state registrate in diverse aree della regione Campania hanno costretto i Vigili del Fuoco a realizzare decine di interventi. Due alberi sono stati letteralmente sradicati dal vento ad Avellino, in via Morelli e Silvati, uno è caduto sull’ingresso dell’Istituto di scuola superiore “Guido Dorso”. Non si registrano danni alle persone. Il vento ha raggiunto punte di 80-90 km/h, anche fino a 100 km/h. Ecco di seguito i dati registrati nelle località campane dove le raffiche di vento hanno raggiunto punte altissime.

98 km/h a Postiglione;

a Postiglione; 92 km/h a Campoli del Monte Taburno;

a Campoli del Monte Taburno; 90 km/h a Ariano Irpino;

a Ariano Irpino; 89 km/h a Nisida;

a Nisida; 82 km/h a Roscigno, Conza della Campania.

Disagi e danni in Campania per il maltempo

Il maltempo delle scorse ore in Campania ha creato non pochi problemi alla viabilità sulla Statale 88 che collega Avellino alla Valle Caudina e Benevento a causa di alberi e grossi rami caduti sulla strada. Stessa situazione ad Atripalda, Montoro e in Alta Irpinia. Le amministrazioni locali, tramite la Protezione Civile, hanno chiesto ai cittadini di evitare di sostare, in auto o a piedi, in zone aperte. Anche l’Istituto Alberghiero di via Cerreto Cappella, a Montoro, è stato oggetto di danni causati dal forte vento dovuto dal maltempo delle scorse ore. Il vento infatti ha divelto alcune lamiere dal tetto dello stabile.

Danni nel Salernitano

Nel Salernitano sono caduto diversi alberi caduti e pali della luce a Teggiano, dove molti tetti sono stati scoperchiati. Le zone più colpite sono quelle rurali. La Polizia locale per precauzione ha chiuso al traffico di veicoli la strada Pedemontana.

Sannio: nubifragio e blackout

Nella zona del Sannio un nubifragio si abbattuto nel pomeriggio di ieri su Benevento e su tutta la provincia provocando diversi blackout. Circa 70 gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco. Ecco di seguito i dati relativi alla pioggia caduta ieri nella località campana:

55 mm di pioggia sono caduti a Faicchio;

di pioggia sono caduti a Faicchio; 43 mm a Pontelandolfo;

a Pontelandolfo; 42 mm a Frasso Telesino;

a Frasso Telesino; 37 mm a Benevento, Campoli del Monte Taburno;

a Benevento, Campoli del Monte Taburno; 33 mm a Baselice.

A causare i maggiori danni nel capoluogo è stato il vento: in piazza Risorgimento, è crollata parte della recinzione dei lavori di riqualificazione della zona. In contrada Alfieri un albero è caduto sulla carreggiata. Piante e rami finiti sulla strada anche in zona Rione Ferrovia e sulla statale Appia, il località contrada San Vito, vicino a un centro commerciale, dove il vento ha staccato e fatto cadere dei cartelloni pubblicitari.