Maltempo Calabria, un violento nubifragio con grandine a Camigliatello Silano

Attimi di grande paura in Calabria colpita da una fortissima ondata di maltempo. In particolare un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Camigliatello Silano, località montana del comune di Spezzano della Sila, sulla Sila Grande in provincia di Cosenza.

Nubifragio a Camigliatello Silano in Calabria

Venti minuti di terrore a Camigliatello Silano, località montana del comune di Spezzano della Sila, sulla Sila Grande in provincia di Cosenza, in Calabria. Il comune è stato colpito da un nubifragio con annessa grandinata che per fortuna è durata circa venti minuti. Gli abitanti si sono rinchiusi nelle case, mentre chi si trovava per strada ha trovato rifugio sotto dei palazzi o porticati. Sui social in tanti hanno postato video e foto immortalando il momento: fiumi di acqua per le strade come se si fosse sciolto chissà dove un ghiacciaio

Eugenio Celestino, presidente della Pro Loco, ha dichiarato: "questa pare la zona più colpita addirittura a Lagarò pare splendesse il sole. Di certo la strada in pendenza, quella che porta agli impianti sciistici, ha agevolato il riversamento nel centro dell'acqua piovana creando quel fiume in strada".

Maltempo in Italia: anche la Calabria conta 1 vittima

La terribile grandinata che ha colpito Camigliatello Silano in Calabria è caduta come una copiosa nevicata. Peccato che non siamo in pieno inverno, ma in primavera inoltrata. Anche la Calabria, come tante altre regioni dello stivale, da giorni fa i conti con un'ondata di maltempo senza precedenti con rovesci e piogge accompagnate da fulmini e locali grandinate che hanno interessato la zona della Sila e Reventino, ma anche Serre, Aspromonte e la città di Cosenza.

Il nubifragio che si è abbattuto su Camigliatello Silano ha visto cadere al suolo circa 20mm di pioggia in mezz’ora trasformando le strade in veri e proprio fiumi d'acqua. Intanto in Calabria si contano i danni legati al maltempo, ma anche le vittime: 1 uomo di 57 anni morto a Reggio dopo essere stato travolto da un albero vicino casa.