⁠Maltempo in Basilicata: tornado spaventa e crea danni

Attimi di grande paura in Basilicata dove nelle ultime ore si è abbattuto un violento tornado. Una forte ed intensa ondata di maltempo ha investito diverse parti della Basilicata e ad aumentare spavento e disagi è stato il suo passaggio. Ecco la situazione.

Tornado in Basilicata lungo la costa ionica: danni e disagi

Dopo settimane di grande caldo ed afa il maltempo è arrivato in buona parte del Paese con una forte ed intensa ondata di temporali e piogge. Tra le regioni più colpite c'è anche la Basilicata dove si sono abbattuti violenti temporali accompagnati da nubifragi e forti raffiche di vento.

L'evento più estremo si è registrato tra Policoro e Marina di Nova Siri in provincia di Matera. Un tornado, nato come tromba marina sulle acque del Mar Ionio, ha raggiunto la terraferma colpendo la spiaggia della Marina di Nova Siri, vicino al confine con la Calabria. Tanta paura tra i bagnanti e le persone presenti in spiaggia che sono scappati via cercando di mettersi in salvo.

La forza del tornado è durata meno di un minuto, ma è riuscita a spazzare via lettini, sedie ed ombrelloni devastando il lido di Nova Siri.

❗️Una tromba marina ha interessato nel pomeriggio il Metapontino, colpendo Marina di Nova Siri.



Il forte vento scatenato dal tornado ha fatto volare in aria sedie e ombrelloni. Non risultano persone ferite.

Maltempo in Basilicata e Puglia: la situazione

Intanto prosegue l'ondata di maltempo al Sud Italia con piogge e rovesci, anche intensi, sia in Basilicata che in Puglia. Tra le zone più colpite c'è la regione Puglia e in particolare la zona di Brindisi e di Lecce dove sono caduti molti mm di acqua.

È previsto ancora maltempo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio piogge e rischio idrogeologico in Puglia nelle seguenti zone: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.