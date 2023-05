Maltempo, barca si ribalta sul Lago Maggiore: trovato il corpo dell’ultimo disperso, 4 vittime FOTO

Si è consumata una vera tragedia sul lago Maggiore, affascinante distesa d'acqua circondata da una natura lussureggiante a cavallo tra il Piemonte, la Lombardia e il Canton Ticino. Una barca si è ribaltata a causa di un violento temporale con un triste epilogo: 20 persone salvate e 4 morti.

Tromba d'aria sul Lago Maggiore: una barca rovesciata in acqua

Una domenica da dimenticare sul lago Maggiore per una comitiva di straniera riunitasi per festeggiare un compleanno. Una imbarcazione, una house-boat, è stata travolta da un violente temporale diventato una tromba d'aria con conseguenze davvero gravi. La barca, infatti, si è rovesciata in acqua fino ad inabissare. Quattro le vittime, mentre una ventina sono le persone messe in salvo senza riportare alcuna ferita. La tragedia si è consumata sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende) intorno alle ore 19.

Anche i soccorsi hanno incontrato non poche difficoltà nel raggiungere la barca a causa del temporale e della tromba d'aria. A perdere la vita due uomini e due donne: una donna russa, un uomo israeliano, una italiana e un italiano. Tra le vittime anche la compagna dello skipper stando a quanto comunicato dalla Procura di Busto Arsizio.

Lago Maggiore, tragedia in barca: cosa è successo

Sul Lago Maggiore una barca è stata sorpresa da un temporale - tromba d'aria finendo per rovesciarsi in acqua fino ad inabissarsi. Tutti i passeggeri sono finiti in acqua: una ventina sono riusciti a mettersi in salvo grazie al soccorso di altre imbarcazioni o raggiungendo la riva a nuoto. Stando a quanto comunicato da Areu erano 24 i passeggeri: 20 sono stati messi in salvo, mentre 4 sono morti. Sul luogo della tragedia sono arrivati elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Si tratta di una imbarcazione lunga 16 metri che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo anche alcuni componenti dell'equipaggio. Per le 4 vittime c'è stato poco da fare con i soccorittori impegnati nella ricerca dei corpi in acqua.